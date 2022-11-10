本报埃及沙姆沙伊赫11月9日电 （记者黄培昭）习近平主席特别代表、中国气候变化事务特使解振华8日在此间表示，现阶段，中国控制甲烷排放的关键是夯实基础能力，建立顶层设计，遵循先易后难的原则，从工作基础相对较好的领域着手，逐步推进甲烷排放控制工作。

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在沙姆沙伊赫举行。解振华8日在出席世界银行举办的“冲刺时刻：瞄准甲烷排放”高级别活动时指出，甲烷是全球第二大温室气体，也是一种短寿命温室气体，减少甲烷排放将对减缓全球气候变化起到立竿见影的效果。

他说，中国高度重视甲烷排放控制工作。近年来，中国在煤炭领域，发布了《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》，出台补贴政策鼓励煤层气（煤矿瓦斯）回收利用；在油气领域，有关重点企业成立了“中国油气企业甲烷控排联盟”，设立减排目标，探索开展甲烷回收利用及检测等行动；在农业领域，大力推进畜禽养殖废弃物资源化利用及化肥零增长行动；在废物处理领域，发布《垃圾强制分类制度方案》，强化垃圾分类回收；同时，推动利用市场机制鼓励企业控制甲烷排放。

解振华指出，从国际上来看，发达国家甲烷排放控制已经有了较为完善的制度体系、数据基础和技术能力。从中国甲烷控排实际情况出发，现阶段中国控制甲烷排放的关键是夯实基础能力，建立顶层设计，遵循先易后难的原则，从工作基础相对较好的领域着手，逐步推进甲烷排放控制工作。

他表示，中国将坚持系统观念，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，处理好甲烷减排和能源安全、粮食安全、保障人民生活等方面的关系。

解振华说，中国也愿意与各国加强沟通和交流，在甲烷控排政策制定、技术创新和推广应用等方面开展交流合作，共同为应对全球气候变化作出贡献。

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 03 版）

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