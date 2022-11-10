本报记者 龚 鸣

“中国加强新型基础设施建设，推进实现碳达峰碳中和目标，为工业数字化转型和环境保护提供了强劲动力，也为外资企业在中国发展开辟了更广阔空间。”日前，ABB电动交通首席执行官弗兰克·穆勒恩在接受本报记者采访时表示，ABB电动交通将持续投资中国，加强与中国企业合作，研发更多创新技术产品，助力中国交通领域的可持续发展。

瑞士ABB集团致力于通过电气化、数字化、自动化并举的创新技术，助力工业、交通等行业提高能源效率，推进绿色低碳发展。2021年，注册成立深圳ABB电动交通科技有限公司，进一步拓展在华业务。

“中国的营商环境不断优化，为包括ABB集团在内的外资企业创造了丰富机会，增强了我们深耕中国市场的信心和决心。”穆勒恩表示，深圳是一座开放、包容的城市，高新技术产业蓬勃发展，新能源汽车产业动能强劲。深圳也是中国首批低碳试点城市、首批国家可持续发展议程创新示范区之一，具有优越的电动交通发展环境。近年来，深圳推出一系列加快绿色转型升级的政策，促进了ABB电动交通在中国市场的业务发展。

“我们正在加快步伐，通过与中国企业密切合作，构建高效可靠的电动汽车充电基础设施网络，打造更加绿色、智能、可持续的交通生态体系。”穆勒恩说，中国是全球电动汽车重要市场之一，用户对大功率充电解决方案的需求不断增长，这为ABB电动交通服务中国客户、扩大中国市场提供了绝佳机会。ABB电动交通将全球交流充电桩生产基地设在浙江省嘉兴平湖，正是为了更好地满足中国市场需求。

“中国的科技创新飞速发展，对ABB集团全球技术和产品创新有很大助益。”穆勒恩介绍，ABB电动交通在从海外向中国市场引进产品和解决方案的同时，也将中国团队的新技术和新产品推广至全球其他市场。今年8月，ABB电动交通推出中国首台480千瓦大功率液冷超充系统，可实现充电5分钟续航200公里。该产品由ABB电动交通的中国团队研发，融入了欧洲总部的技术和理念，是中外团队紧密合作的成果。

穆勒恩表示，可持续发展对全球经济增长至关重要，也是各国达成广泛共识、加强合作的领域之一。中国出台了许多支持可持续发展的政策。“中国新能源产业快速增长，是促进低碳可持续发展的典范。”穆勒恩说，“相信中国拥有更加美好的发展前景。我们将不断努力，把核心业务与中国市场需求相结合，为推动绿色发展作出新贡献。”

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)