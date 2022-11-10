本报记者 牛瑞飞

“中国国际进口博览会对世界有着非常重要的意义。进博会上，来自世界各地的参展商既可以向中国伙伴展示企业产品技术，彼此之间也能进行面对面的交流。”比利时安特卫普—布鲁日港首席商务官汤姆·奥特基耶近日在接受本报记者专访时表示，“进博会打开了机遇之门。”

2018年，比利时安特卫普港参加了首届进博会。今年，安特卫普港和泽布吕赫港正式合并后，以“安特卫普—布鲁日港”的新身份参加本届进博会。“到中国参展对我们来说很重要。”奥特基耶说，进博会作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，为各国各方提供了增进相互理解、深化交流合作的平台。“参展商不但可以洽谈生意，还能深化友好往来。”

安特卫普—布鲁日港是欧洲第二大港口和第二大集装箱港。上海与安特卫普是姐妹城市，上海港与安特卫普—布鲁日港也已结为友好港。“连接上海的集装箱航线是我们全球范围内最重要的航线之一，货运量在不断增长。”奥特基耶表示。

奥特基耶对欧中合作持续深化很有感触。他说，以前中国出口到欧洲的都是传统货物，现在则有很多电商货物和大宗货物。“这种变化表明，中国的繁荣发展具有全球影响，正在为推动世界经济发展发挥积极作用。”他说，不少中国品牌的汽车就是通过安特卫普—布鲁日港进入欧洲市场。

在担任泽布吕赫港港务局首席执行官期间，奥特基耶曾百余次到访中国，目睹了中国的发展变化，对中国基础设施建设成就深感钦佩。他表示，中国坚定不移扩大对外开放，持续为世界带来机遇。相信欧中之间一定能进一步深化经贸合作，“在进博会上，我们可以清楚地看到这一点。”

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 03 版）

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