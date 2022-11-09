新华社北京11月9日电（记者成欣）外交部发言人赵立坚9日就气候变化有关问题答记者问时说，中国始终是应对气候变化的实干家和行动派。发达国家应认真履行应对气候变化历史责任和应尽国际义务，切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，《联合国气候变化框架公约》第二十七次和第二十六次缔约方大会主席国委托独立专家小组编写联合报告，呼吁每年投入2万亿美元支持发展中国家遏制并应对全球变暖。发言人对此有何评论？

赵立坚说，注意到有关报道。当前，全球气候变化进程面临严峻挑战，发展中国家是气候变化问题最大的受害者。“我们支持大会就发展中国家关心的损失与损害问题作出合理安排，敦促发达国家认真履行应对气候变化的历史责任和应尽的国际义务，特别是尽快兑现1000亿美元承诺，并提出适应资金翻倍路线图，切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力，增进南北互信和行动合力。”

赵立坚说，中国始终是应对气候变化的实干家和行动派。中国实施积极应对气候变化的国家战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展道路。自从宣布碳达峰碳中和目标愿景以来，中方工作已取得显著成效。

他介绍说，2012年至2021年这十年间，中国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.6%的经济增长，中国单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放下降约34.4%，单位GDP能耗下降26.4%，相当于节约14亿吨标准煤。2021年7月，全国碳市场正式启动上线交易，年覆盖温室气体排放量45亿吨，成为全球最大的碳市场。

赵立坚说，中国共产党第二十次全国代表大会进一步就中国实现双碳目标作出重要部署。中方将继续同各方一道，积极参与全球气候治理，携手应对气候变化挑战。

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