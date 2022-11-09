新华社北京11月9日电（记者成欣）外交部发言人赵立坚9日说，中国对外投资和工程承包已经遍布190多个国家和地区，“中国建造”将持续助力各国发展，为各国人民带来更多实实在在的好处。

当日例行记者会上，有记者问：数据显示，截至11月7日，中老铁路累计运输货物突破1000万吨。中老铁路已成为“中国建造”又一张“中国名片”。发言人对此有何评论？

赵立坚说，从中老铁路到雅万高铁，从阿盟峰会主会场阿尔及尔国际会议中心到卡塔尔世界杯主会场卢赛尔体育场，越来越多的“中国建造”正吸引世界的目光。“中国建造”走出去的步伐正不断加快。中国参与建设的高速公路、高铁、港口、桥梁、电站、体育场等基础设施遍布世界各地。“中国建造”追求高标准、惠民生、可持续，为世界各地经济发展与民生改善“插上翅膀”，也在当地民众中赢得良好口碑。中国对外投资和工程承包已经遍布190多个国家和地区，“中国建造”越来越成为中国合作伙伴的可靠选择。

“我们相信，‘中国建造’将持续助力各国发展，为各国人民带来更多实实在在的好处。”赵立坚说。

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