新华社布鲁塞尔11月8日电（记者康逸）欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯8日表示，自今年下半年以来，推动欧洲经济复苏的力量已基本消退，乌克兰危机造成的冲击占据上风。受此影响，欧洲经济增长前景比此前公布的经济预测数据更弱，而通货膨胀则将在更长时间内保持较高水平。

东布罗夫斯基斯当天在欧盟成员国经济和财政部长会议后举行的新闻发布会上做出上述表态。欧盟委员会将于11日公布最新的经济预测报告。

他说，在负面因素作用和艰难的地缘政治背景下，欧盟迫切需要加速向清洁能源转型，摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖。

会议还讨论了欧盟委员会提议的能源市场措施。这些措施旨在缓解部分能源公司面临的流动性压力，解决能源衍生品市场的价格波动问题，以及为市场提供准确可靠的液化天然气进口价格评估。

东布罗夫斯基斯说，能源市场的情况非常特殊，需要尽快采取行动。

此外，会议还重点讨论了美国《通胀削减法案》对欧盟的影响。

欧盟轮值主席国捷克财政部长兹比涅克·斯坦尤拉在发布会上表示，欧盟意识到美国《通胀削减法案》对欧盟企业和投资者的潜在负面经济影响，特别是在技术领域。欧盟必须在国际贸易中维持公平的竞争环境。

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