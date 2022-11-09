近日，李青霞（前排右四）带领华星艺术团成员录制“喜迎二十大”宣传视频。

受访者供图

近段时间，巴西圣保罗华星艺术团团长李青霞的工作行程满满当当。带领华星艺术团参与巴西“中国移民日”庆祝活动，与当地侨团携手共庆中秋佳节，参与主办“庆国庆、喜迎二十大”大型文艺晚会……一场场活动精彩不断，李青霞忙碌不停，乐在其中。

“中华文化在巴西越来越受到欢迎！”旅居巴西30多年，李青霞对如今中巴文化交融的盛景备感振奋。这些年，为传播中华文化、培养新一代文艺人才，李青霞走过了一段艰辛而又充实的历程。以下是她的自述。

在第二故乡重拾“老本行”

我的祖籍是浙江温州。我从小就对舞蹈有一种执着的热爱，小学、中学都是校舞蹈队的佼佼者。上世纪70年代，我成了一名光荣的文艺兵，走上了自己一直梦想的专业舞蹈之路。从部队转业后，我继续在地方从事文艺工作。上世纪90年代初，伴随着中国改革开放大潮，我决定到海外去闯一闯。

初到巴西，我发现大多数侨胞都只顾埋头创业打拼，几乎没有精力关心文化生活，当地侨界也很少举办文化活动。身居海外，如何才能传承好中华文化、留住中华文化的根？作为一名文艺工作者，我格外关注、忧心这方面的问题。

华侨华人在异乡创业艰难，搞文化活动需要投入时间、财力和精力，殊为不易。“我要做好这件事！”对舞蹈的热爱，对故土的依恋，让我下定决心，在第二故乡开启一段新的艺术生涯。

没有场地，没有设备，没有资金，组建一支文艺队伍困难重重。我自掏腰包，找到了一家仓库的地下室，又联系了七八位在国内从事过文化艺术工作的侨胞朋友。大家志同道合，挤出休息时间，在简陋的环境中，排练着自己最擅长的歌曲和舞蹈，劲头十足。

“侨胞们非常需要你这样的文化使者。”时任中国驻圣保罗领事馆总领事的这番话，给了我莫大的鼓励。在使领馆和侨胞们的大力支持下，我们这支业余队伍逐步壮大，节目丰富了，参加活动的机会也多了。1993年，巴西利亚万国节移民民族舞比赛举行，我们以专业的舞蹈技能、独特的艺术风格获得第一名，这极大鼓舞了大家在巴西传播好中华文化的信心。1996年，华声艺术团正式成立，逐渐成为活跃在巴西侨界的一支文艺生力军。

办起华人文化艺术培训中心

随着华声艺术团走上正轨，我在工作中接触了更多侨胞朋友。我注意到，不少华二代、华三代缺少对中华文化的了解和认识，许多家长希望为孩子找到一个可以学习传统文化、培养艺术兴趣的平台。“这是关系民族文化传承的大事！”于是，我又萌生了一个新想法。

2003年，我拿出了几乎所有积蓄，在朋友的帮助下，找到一处300多平方米的闲置土地，盖起一座教学训练大厅。从设计、装修到购买材料，我都亲力亲为。不到8个月的时间，文化艺术培训中心落成了。有了固定场地，艺术团每个周末都会在这里开展活动。平时，我开设有免费的民族舞蹈基础班和声乐班，让更多华侨华人子女得到专业的艺术培训。此外，中心还开设武术、太极拳及乒乓球培训班，满足孩子们多元化的兴趣需求。

2009年，我生了一场大病，回国休养。2010年，我病愈后回到巴西，仍然感到有点力不从心，一度还打了“退堂鼓”，想放弃培训中心的工作。没想到的是，在我离开巴西的一年时间里，许多跟着我学习舞蹈的孩子依旧会来中心，一遍遍练习我教过的动作。他们对中华文化、对艺术的执着和热爱深深打动了我，也让我坚定信念走好自己选择的路。

创办华人文化艺术培训中心，是我这些年最引以为豪的一件事。十年耕耘，十分收获，中心培养了一批又一批的华侨华人子女。我亲眼见证了不少孩子的成长之路，他们在这里培养了对民族舞蹈和声乐的热爱，一些人成为艺术团的文艺骨干和指导老师。更令人惊喜的是，不少巴西文艺界人士也慕名前来，学习中国民族舞蹈。我还受邀到巴西多地开展教学，收了许多“洋弟子”。

让中华文化在海外绽放光彩

2016年，我们获得了国务院侨办的授牌，正式成立了巴西圣保罗华星艺术团。作为艺术团团长，接过沉甸甸的牌子，我肩上的责任更重了。

在我看来，华星艺术团是在海外传播中华文化的星星之火，要坚持自身发展特色，大胆“走出去”，让当地民众更加了解、热爱中华文化；华星艺术团也是促进中外交流的艺术桥梁，要加强与本土文化的交流互鉴，积极融入当地社会。

2017年春节期间，我担任“文化中国 华星闪耀”系列活动总策划。在圣保罗最繁华的保利斯达大道，300多名演员进行“快闪”大联唱，舞龙舞狮、旗袍走秀、武术、民族舞等具有中华文化特色的演出，吸引当地人参与互动。“太棒了，期待与中国文化再次相见！”活动结束后，许多巴西朋友对我们竖起了大拇指。

“中国文化日”、中秋“月光节”、中华美食文化节……这几年，华星艺术团的品牌活动在巴西各地开展。华星少儿合唱团、骆驼青年乐队、华星书屋等也组建起来，为艺术团的发展注入了新鲜血液。新冠肺炎疫情发生前，我经常带领华星艺术团的演员们开展“文化下乡“活动，到巴西一些偏远地区演出，让更多人感受到中华文化的魅力。疫情期间，我们还举办了多场线上文艺活动，鼓励人们战胜疫情。

今年，巴西侨界举办了盛大的文艺演出，庆祝中华人民共和国73周年华诞，并表达海外侨胞对中共二十大召开的期盼。我有幸担任了这台晚会的总策划，从节目编排到舞台走位，从后勤保障到音响、灯光、舞美等，每个细节都精益求精。演出结束后，由于来回奔走，我的脚肿起来。不过，看到这场演出寄托着海外侨胞赤子深情的晚会圆满成功，我感到一切付出都值得。

接下来，我还有很多工作要做：筹备春节文化演出活动，新开设书法、国画、二胡、琵琶等培训班，与当地机构合作举办中巴联谊活动等。衷心希望中巴文化交流合作更加枝繁叶茂，期待更多华星新一代接过“接力棒”，让中华文化在海外绽放光彩。

（本报记者 李嘉宝整理）

(责编：艾雯、徐祥丽)