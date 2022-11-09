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第十四届中国国际航空航天博览会开幕

2022年11月09日08:55 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月8日电  （记者贺林平、冯华、余建斌）11月8日，第十四届中国国际航空航天博览会在珠海国际航展中心开幕。本届航展为期6天，室内展览面积达10万平方米；线上线下共有43个国家和地区的740余家企业参展。

在本届航展中，室内外参展飞机超110架，静态展示区参展规模进一步扩大。歼—20、运—20和空警—500、轰—6K、红—9B等装备集中亮相。

国家航天局作为主办单位之一，设立“新时代的中国航天”独立展台。展台包括“点亮梦想”“奋进征程”“开放合作”三个部分，通过实物、模型、宣传片、互动体验设施等，展示中国航天事业发展历程，展现航天科技应用成效和开放合作案例。

一批航空航天新产品和尖端装备在本届航展首展首秀。据中国航空工业集团党组书记、董事长谭瑞松介绍，此次航空工业携200余项自主研制的航空装备及技术项目亮相展会，较上届增长34％，其中55项展品为首次参展。由其自主研制的翼龙—3无人机真机首次公开亮相，具有“远航程、重挂载、多用途”的特点，在大吨位同级别、中空长航时无人机系统产品中处于国际先进水平。

中国商飞公司首次携C919大型客机和ARJ21医疗机亮相，并通过馆内展览、室外静展和飞行展示等多种方式，向公众呈现大飞机事业取得的阶段性成就。7家租赁公司与中国商飞公司签署300架C919飞机确认订单和30架ARJ21飞机确认订单。

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 10 版）

(责编：艾雯、徐祥丽)

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