本报记者 霍 文

“连续5年如期举办进博会，是中国践行互利共赢理念、推动各国共同发展的生动体现。”蒙古国工商会会长都仁近日接受本报记者专访时表示，中国坚定不移扩大对外开放，对蒙古国乃至全世界来说都具有非常重要的意义。

都仁说，蒙古国工商会鼓励国内企业积极参加进博会，蒙古国的羊绒制品、化妆品、饲料和化肥生产等企业在进博会现场展示产品。他特别感谢中方在参展方面给予蒙方的支持。

“2019年11月，蒙古国工商会组织企业参加了第二届进博会。那届进博会上，蒙古国首次以国家馆形式亮相。”都仁说，“因为进博会，蒙古国企业有机会与国际知名品牌在同一个平台上向世界展示蒙古国特色优质产品。”

都仁告诉记者，蒙古国企业在进博会上不仅展示本国生产的羊绒衫、皮包等日用消费品，还带去了牛肉干、沙棘果汁、菜籽油等特色农副产品。

都仁说，每次参加进博会，蒙古国企业都收获满满。“蒙古国的产品引起了中国采购商的兴趣，多家中国企业表达了合作意愿，进博会让许多蒙古国特色优质产品进入中国市场。”都仁说，农牧业是蒙古国重要产业，农畜产品出口有很大的增长潜力。中国举办进博会持续助力蒙古国增加农畜产品出口，促进蒙古国经济多元化，“进博会帮助蒙古国产品开拓国际市场”。

近年来，中蒙经贸合作不断深化，中国已连续18年成为蒙古国第一大投资来源国和贸易伙伴国。中蒙双边贸易额克服新冠肺炎疫情影响逆势增长，2021年首次突破100亿美元。“中国经济发展给蒙古国带来了机遇。”都仁说，中国的发展不仅惠及邻国和区域国家，也为全球经济复苏注入了动力。

（本报乌兰巴托电）

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 03 版）

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