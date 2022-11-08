新华社上海11月8日电 题：从进博会看未来生活新图景

新华社“新华视点”记者

从“手术机器人总动员”到个性定制香水，从工业元宇宙场景到节能大师智慧分析诊断系统……在前四届进博会发布超1500项新产品、新技术、新服务的基础上，今年的进博会又迎来数百项首发首展新品，各类好物集中亮相。

进博会像“广角镜”，纳入世界各地的精品好物、高新技术，满足人们日趋个性化、多样化、便利化的需求；也如“望远镜”，让人们得以透视美好生活的未来样貌，实现生活品质的不断提升。

尖端技术守护健康

医疗器械及医药保健关乎百姓健康，也是进博会首发首展新品最集中的区域之一。进博会上涌现的诸多医药尖端技术，瞄准百姓不断提升的健康需求。

“普通医生的操作精度一般约1毫米，机器人能达到0.1毫米。做一台传统癫痫手术需3名医生操作10个小时，而在机械臂辅助下，手术精确性可提升40%、时间缩短50%……”在美敦力展台，三大手术辅助机器人解决方案集体亮相，美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶表示，手术机器人正进入加速普及应用的快车道，为国内患者带来创新的医疗解决方案。

在进博会上，复星凯特展示了在中国获批上市的CAR-T细胞治疗产品奕凯达。国家药品监督管理局药品审评中心网站近日公示，奕凯达的新适应症上市注册申请已获正式受理。“这意味着这款抗癌新药将给患者带来新的治疗选择，未来我们力争实现每年至少一个新产品或新适应症上市。”复星凯特CEO黄海说。

罗氏带来近10款全球创新产品，覆盖血液肿瘤、乳腺癌等重大疾病领域。赛诺菲带来2款针对罕见病的创新药物……“罕见病领域有巨大的未满足需求，进博会搭建了很好的平台，推动这些创新药品加速落地、惠及患者。”赛诺菲特药全球事业部中国区相关负责人俞蕾说。

进博会的“溢出效应”也在不断扩散至一线基层地区。

第四届进博会首展后，GE医疗的“5G磁共振管家”将基层医生与省级专家“连接”了起来。“过去县里虽有磁共振设备，但碰到病情复杂的病人，还是会转到省里检查。”浙江省天台县人民医院放射科张治邦主任介绍，现在，这一实时“连接”能帮助县里提升影像诊断和医疗服务水平。

个性定制“脑洞”大开

“个性化”“定制化”是近年来消费领域的高频词。今年进博会的参展商在个性定制方面不遗余力，有的甚至“脑洞”大开。

让自己的爱车在颜色、外观上与众不同，正成为很多消费者的选择。“玄黑”“月白”“霁青”等一系列极具古典韵味的车漆颜色，出现在奔驰展示的“匠心高定”服务中。

结合个性化定制与“汽车轻改装”需求，日本企业爱普生推出“微喷车艺”。在展台上，由新工艺打印出的彩色车衣粘贴在一辆新能源汽车表面，由工人演示粘贴、撕除等操作。定制汽车外观，正变得日益方便。

你更喜欢花果香调、木质香调还是皮革香调？在欧莱雅展台，“电波穿香室”前排着长队，填写完问卷，在头上戴上装置，传感器就可记录在不同香味刺激下的脑电波，进行个性化香水推荐。“我们希望不断延伸‘消费个性化’这一概念的边界。”欧莱雅工作人员说。

“中国拥有非常考究的消费者群体。我们将不断带来新品牌，下沉到更多城市，划分更多精细品类。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说。

从引领消费者的需求，到被中国消费者的需求引领，越来越多企业已觉察并适应这一变化，将中国视为“提升服务、加速转型的试验场”。

虚实结合“元”气十足

“屏幕上的这台挖掘机此刻正在山东青州，距上海数百公里，但我在这里就能开动它。”在卡特彼勒展台，一名工作人员坐上看似平常的座椅，指着屏幕说。只见他握住遥控手柄，一番操作下，屏幕上的挖掘机就挖起了土。

利用5G通信技术，操作员在“虚拟驾驶室”中，使用机器显示屏和控制装置就可远程操作。这一“虚拟驾驶室”可布置在远离施工现场的指挥中心，用于危险区域的抢险救灾。

“到2026年，我国虚拟现实产业总体规模力争超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。”第五届进博会前夕，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部等联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，虚拟现实作为新一代信息技术备受关注。

在第五届进博会上，观众也可亲身体验元宇宙的奇妙应用。

在英特尔展台现场，观众完成拍球、投篮等动作后，屏幕上的虚拟数字人会同步模拟体验者的姿势和反应，做出一模一样的投篮动作。现场工作人员介绍，这套解决方案将相机拍摄的人体姿态实时重构和渲染为3D动画，支持舞蹈、体育领域的数字重建。

“元宇宙会议”“元宇宙娱乐”……进博会不少展台的集中展示，让人们得以体验“元宇宙世界的一天”。

与此同时，元宇宙的发展还存在诸多痛点。如何开发更好的硬件设备，如何保护隐私，如何真正做到虚实结合、以虚强实，也是进博会留给人们的思考。

绿色低碳新风扑面

适应中国的“双碳”目标，绿色低碳成为越来越多参展商主推的卖点。

在优衣库展台，红、蓝、绿、黄……色彩明艳的摇粒绒服装格外惹眼。有趣的是，这种触感柔软、被时下年轻人称为“过冬神器”的面料来自再生材料。

展台上还原出的“生产线”，展示了回收塑料瓶经过分拣、破碎、融化、纤维再造、面料生成直至制成成衣的全过程。“这个面料的衣服近几年特别流行，今天才知道塑料瓶也能变成新衣，很神奇也很环保，感觉个人的消费选择也能给绿色发展做贡献。”观展者黄昊说。

“你要哪种类型的洗发水？”在韩国化妆品企业爱茉莉太平洋的展台，操作台边的工作人员左手拿着空瓶，右手扳动把手，洗发水缓缓流入瓶内。

这是爱茉莉太平洋在中国首秀的新概念卖场——“续装站”。类似于买咖啡自带空杯，消费者可反复使用分装瓶到店“续装”产品，而不用每次都为新包装付费。“我们看到，越来越多人开始重视包装浪费问题。”爱茉莉太平洋中国总裁黄永慜说，“希望携手中国消费者，一起践行可持续发展的新理念。”

从塑料瓶智能回收机到含有生物质原料的低碳概念跑鞋，从各类电动汽车到一个充电宝就可带动的打印机……透过进博会场馆可以看到，绿色低碳正变为越来越多人的自觉行动和生活方式。

“中国市场对绿色低碳的重视程度已经超过国外。”3M公司全球资深副总裁兼中国总裁丁泓禹说，中国先进企业格外注重捕捉应用世界一流的绿色材料与技术，同时，中国消费者也是推动低碳产品应用普及的重要力量。“中国企业与市场对新技术、新产品的接受程度远高于我们的预期，这给了我们很大信心。”（记者何欣荣、舒静、王默玲、杨有宗、王辰阳、杜康）

(责编：苏缨翔、张悦)