新华社上海11月8日电 进博透视：从卖产品、卖技术，到创新合作——跨国企业的进博“生意经”

新华社记者宿亮 周蕊

作为连续五年参展的老展商，跨国企业西门子今年在中国国际进口博览会上不仅展出成熟产品，还推出数字商业平台等产业平台；不仅提供技术服务，还积极寻求与中国企业创新合作。

同样是连续五年参展的全球企业德勤，展品也从最初的机器人等扩展到“元宇宙中心”，通过进博会与中国企业合作开发有市场需求的应用生态。

跨国企业从卖产品、卖技术，到今天在热门领域寻求与中国企业、机构合作创新，既是不断调整其在华“生意经”的主动之举，也折射出中国市场的三大变化。

第一，中国进入高质量发展阶段，需求持续升级。进博会汇聚全球好物，本届进博会吸引了284家世界500强和行业龙头企业参展，成为全球竞技的舞台。中国制造业的发展和消费者需求的升级让跨国企业感受到前所未有的压力，不仅要展现新产品、新技术，也急于展示创新能力来突出自身实力。

本届进博会上，大量新品首发首秀。在全球医疗企业齐聚的医疗器械及医药保健展区，法国企业赛诺菲推出一款无人疫苗接种舱受到关注。这款接种舱集成疫苗保存、挑选、注射等多种技术，提升接种自动化体验和安全性。

第二，中国已成为全球数字化、绿色低碳等领域增长最快、规模最大的市场，发展潜力巨大。近年来，中国大力推动高新技术产业、战略性新兴产业、现代服务业发展。新时代中国在贯彻新发展理念、推进高质量发展的过程中给全球产业带来新机遇。跨国企业看好中国市场，持续加码战略性投入，通过进博会率先推出新技术、新服务，占据市场先机，深耕中国市场。

美国医美生物制药企业艾尔建美学在进博会上除了销售设备、耗材外，还积极与中国伙伴开展合作。这家企业的上海创新中心在本届进博会举行之前落成使用，每年将培训专业从业者2000多人次。

第三，中国创新能力不断提升，从“跟随者”转变为“领跑者”。中国在量子力学、航天探索等学科领先世界，成为全球创新的主要“玩家”。跨国企业以更务实的态度寻求与中国合作，在进博会上不仅看中技术和服务市场，更看中未来的战略合作机遇，寻求与中国伙伴在尖端领域共同成长。

专注于癌症治疗的瓦里安医疗系统公司，在北京建立研发和生产基地，规模已经超过美国总部，拥有该企业全球最全产品线。

跨国企业进博“生意经”的变迁，折射出中国新发展、新变化、新机遇。随着中国经济加快迈向高质量发展，更多跨国企业选择与中国市场共同发展，共享中国发展红利。正如美国霍尼韦尔公司全球高增长地区总裁彭睿仕所说：“进博会带来的机遇真是不可思议！”

(责编：苏缨翔、张悦)