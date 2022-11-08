新华社达累斯萨拉姆11月7日电 综述：坦桑尼亚各界人士期待中坦、中非深化经贸合作

新华社记者谢昊

11月2日至4日，坦桑尼亚总统哈桑对中国进行国事访问。坦桑尼亚各界人士纷纷表示，期待中坦、中非深化经贸交流，为各领域合作注入新动能。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西表示，坦桑尼亚是非洲最早与中国合作的国家之一，已经有半个多世纪历史的坦赞铁路是见证中坦友谊的丰碑。哈桑总统访华不仅是对中坦友好关系的重新定位，也是巩固两国关系的象征。

近年来，中坦经贸合作保持良好发展势头。去年以来，中国企业建成交付达累斯萨拉姆港升级扩建、尼雷尔领导力学院等项目，目前正在推进中央线标准轨铁路第五标段、尼雷尔水电站等项目建设。

坦桑尼亚西轮海洋有限公司长期从事国际货运物流，在中国广州、义乌等地设有办公室。公司总经理索洛卡认为，哈桑总统此次访华意义重大，为中非经贸往来掀开新篇章，包括扩大牛油果等特色农产品对华出口。

姆瓦利穆尼雷尔基金会执行主任弗朗西斯·马坦巴利亚表示，中国是坦桑尼亚在投资、贸易和社会经济方面的最佳合作伙伴。在哈桑总统此次访华的推动下，坦桑尼亚主要农产品有望更多出口到中国市场。期待中国投资者支持坦桑尼亚和非洲打造自身价值链，提升产品附加值。

坦中友好协会秘书长约瑟夫·卡哈马表示，近年来，越来越多中国公司投资坦桑尼亚，给坦桑尼亚的税收和就业带来很多益处。哈桑总统这次访问意义重大，尤其是坦桑尼亚特色农产品将扩大对华出口。中坦两国关系提升为全面战略合作伙伴关系，将为两国投资和贸易注入新动能。

坦桑尼亚桑给巴尔贸易与工业发展部长奥马尔·沙班日前表示，中非合作没有止境，不仅涉及基础设施、投融资、农业、制造业、电信等传统领域，还包括能源、数字经济、医疗保健、海洋经济、职业教育、妇女和青年发展等新兴领域。

中国驻坦桑尼亚大使馆经商参赞褚昆表示，此次中坦关系提升为全面战略合作伙伴关系，为下阶段中坦经贸关系发展提供了战略指引。坦桑尼亚与中国发展理念相通，双方将拓展加工制造、绿色发展、数字经济等领域互利合作，推动中坦经贸合作水平达到新高度，成为中非经贸合作的典范。相信中坦经贸合作必将前景广阔，中非友好合作必将行稳致远。

(责编：苏缨翔、张悦)