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赵立坚说中方反对将互联网作为维护霸权的工具

2022年11月08日18:26 | 来源：外交部发言人办公室
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“外交部发言人办公室”消息，在11月8日外交部例行记者会上，澎湃新闻记者提问：昨天，国务院新闻办公室发布了《携手构建网络空间命运共同体》白皮书。发言人能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：我注意到你说的这份白皮书。白皮书指出，每个人都在网络空间休戚与共、命运相连，我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。发展好、运用好、治理好互联网，是国际社会的共同责任。

当前，互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题日益凸显，网络霸权主义对世界和平与发展构成新的威胁。个别国家将互联网作为维护霸权的工具，滥用信息技术干涉别国内政、打压别国科技发展与合作，一些国家搞“小圈子”，制造网络空间的分裂和对抗，对联合国达成的网络空间国际规则“合则用，不合则弃”。中国坚持相互尊重，求同存异，大家的事情由大家商量着办，我们坚决反对“零和博弈”、恃强凌弱，反对单边主义、极限施压，反对“筑墙设垒”“脱钩断链”。

互联网是人类共同的家园，发展成果应由大家共同分享。构建网络空间命运共同体是实践证明的正确选择。前不久，联大一委再次高票通过包含网络空间命运共同体理念的信息安全决议。这再次证明上述理念得到国际社会的普遍认可。作为世界上最大的发展中国家和网民数量最多的国家，中国坚持以人民为中心的发展思想，坚持互利共赢，主张让互联网发展成果更好造福全人类，携手构建网络空间命运共同体，开创人类更加美好的未来。

(责编：苏缨翔、张悦)

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