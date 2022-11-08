新华社上海11月8日电 进博透视：共享机遇 共创未来——进博会与“一带一路”相得益彰共促发展

新华社记者徐超 周蕊 宿亮

“这是独一无二的博览会”“中国寄托着我们对未来的希望”……一年一度的中国国际进口博览会，成为越来越多“一带一路”沿线国家展商的重要机遇平台。

五年来，进博会的辐射效应和“一带一路”的带动效应相得益彰，合力提升发展速度、质量和容量，书写了一个个合作故事、共赢故事、暖心故事，助力参与各方共享机遇、共创未来。

进博“速度”携手互联互通

进博会携手“一带一路”，以更高效的资源配置，共同书写互联互通的合作故事。

“中老铁路去年年底通车后，节省了三分之二的货运时间，成本大大降低。”经营古树茶贸易的老挝36庄园总经理袁田说：“今年已经是我们第四次来到进博会，有越来越多的采购商慕名到我们的展台。”

数据显示，中老铁路目前已累计开行货运列车225列，运输货物986万吨，通过铁路国际运输新模式，与西部陆海新通道、中欧班列等实现无缝对接，货物运输覆盖老挝、越南等10多个共建“一带一路”国家。

借助“一带一路”，进博会不仅更加快捷地造福中国近邻，也让展会品牌辐射力跨越山海，助力国际商贸合作跑出加速度。

11月初，伴随车声隆隆，从德国汉堡始发的“中欧班列-进博号”横跨亚欧大陆，载着参加第五届进博会的欧洲展品驶入上海。

与其相向而行的是从上海驶出的“中欧班列-上海号”。开行一年多来，“中欧班列-上海号”连接起“一带一路”沿线6个国家超过20个目的地，货物运输时间比海运时间节省了约一半。

借助进博会，“一带一路”更好对接中国加快建设强大国内市场的巨大红利，以中国新开放为世界提供新机遇，带动“一带一路”沿线国家贸易规模持续扩大。

“进博会为世界打开了机遇大门！”比利时安特卫普-布鲁日港首席商务官汤姆·奥特基耶说。早在2018年，安特卫普港就积极参加首届进博会。今年，安特卫普港和泽布吕赫港正式合并，以“安特卫普-布鲁日港”的新身份第五次结缘进博会。

中欧年贸易额由2018年的6822亿美元增长到2021年的逾8000亿美元。中欧班列开行数量从2018年的6000多列增至2021年的15000多列，成为畅通中欧贸易的“稳定器”和“加速阀”。

而今，进博会与“一带一路”的合力效应愈加显现。

本届进博会，共有来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国都有企业参展，共建“一带一路”国家、上合组织参展国数量也较上届增加。

“进博会是开放合作的同心圆，‘一带一路’是互利共赢的强纽带。二者合力提升了中外资源配置效率。”澳大利亚经济学家郭生祥说：“中国市场开放成果与互联互通成果相结合，更直接造福‘一带一路’合作各方。”

进博“高度”增益贸易畅通

进博会携手“一带一路”，以高质量发展增益高质量共建“一带一路”，不断汇聚贸易畅通的共赢故事。

在助力高质量共建“一带一路”方面，进博会堪称高新产品展示的平台。

本届进博会设有六大展区，集中展示数百项新产品、新技术、新服务，既有聚焦美好生活的消费品、农产品，也有展现全球领先科技的高精尖医疗器械和技术装备，其中许多是全球首发、亚洲首秀、中国首展。

新一代无人疫苗接种舱、碳足迹可信精算与追溯解决方案、投影机沉浸式体验方案……进博会上，人们不断见证一个个创新项目从概念到现实的转化，感受中国高质量发展激发出的创新活力。

“中国经济进入高质量发展阶段，进博会发挥越来越重要的积极效应。”松下集团全球副总裁本间哲朗表示。

马来西亚中华总商会总会长卢成全说，进博会对参展商坚持高质量要求，参展本身就是对企业品牌的认证。“随着大量优质产品在展会上亮相并进入中国市场，将更好地鼓励马来西亚企业注重产品质量、先进技术和品牌建设。”

在助力高质量共建“一带一路”方面，进博会也是贸易形态创新的平台。

进博会展品的质量和技术含量在提升，展示技术含量和交易便捷程度也在升级，为高质量共建“一带一路”提供了鲜活注脚。

2021年，中国跨境电商进出口规模近2万亿元人民币，以互联网、大数据、跨境电商为代表的新型贸易成为中国与“一带一路”沿线国家服务贸易合作新增长点。

“通过参与进博会，我们亲身享受到了中国数字经济发展带来的好处。”连续五年参加进博会的澳大利亚天然生物科技有限公司董事长潘邦炤说，“疫情挑战下，正是通过进博会线上平台，不少潜在客户锁定了公司产品。”

在第四届首次线上成功举办的基础上，本届进博会国家展继续利用进博会官网开展线上展览展示，运用“元宇宙”等先进技术，搭建形式更多样、内容更丰富的国家形象“云展厅”。

“电商化是发力中国市场必不可少的一步。”首次参加进博会的巴西果汁企业天然一号公司负责人卡托莱说：“中国市场正在经历宏大的数字化变革，中国高度成熟的电商市场将给我们提供很多机会。”

进博“温度”呵护民心相通

进博会携手“一带一路”，以“共享未来”的精神，广邀天下朋友，平等对待所有展商，不断书写民心相通的暖心故事。

海纳百川，有容乃大。进博会秉承了“一带一路”包容普惠的特质，为发展中国家展商和中小企业搭建大舞台，使之有机会分享中国机遇，实现共同发展。

“中国是我的第二故乡，中国市场让阿富汗乡亲看到了希望。”阿富汗商人阿里说，只要卖出一张大幅的手工羊毛地毯，就能保障一个普通家庭近一年的生活。

阿富汗羊毛地毯和松子都是进博会上的热销展品，也是阿富汗山区一些农户的唯一收入来源。2021年10月，中阿“松子空中走廊”再次打通，12万瓶阿富汗松子在第四届进博会一亮相即被抢购一空。

本届进博会参展国别广、代表性强。据统计，共有145个国家、地区和国际组织参展，涵盖发达国家、发展中国家，也包括一些最不发达国家。进博会专门组织数十个最不发达国家的中小企业参展，使之借助中国市场汲取更加强劲的发展动力。

“这是世界上独一无二的博览会！”阿富汗商业与投资商会副主席阿洛库扎伊说，饱受连年战争之苦的阿富汗正面临发展挑战，中国市场对阿富汗商品的巨大需求，成为阿富汗经济复苏的福音。

聚焦发展，释放各国发展潜力，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享，共建“一带一路”在进博会上得到生动诠释。据世界银行研究报告，共建“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

拉丁美洲与中国发展合作基金会主席埃马努埃尔·费尔南德斯说，中国通过“一带一路”倡议和进博会等平台，与世界共同发展，对世界经济复苏和增长起到直接促进作用。

“借助进博会这个平台，‘一带一路’沿线国家可以集中展示发展成就、洽商投资机会。进博会有效整合了‘一带一路’沿线国家和中国市场需求，推动全球价值链、产业链发展。”卢成全说。

(责编：苏缨翔、张悦)