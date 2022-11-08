新华社德国杜伊斯堡11月7日电（记者朱晟）首趟境内外全程时刻表中欧班列7日抵达德国杜伊斯堡货运场站。这标志着中欧班列运行时刻表首次实现全程贯通，中欧班列高质量发展迈入新阶段。

中欧班列从中国到欧洲国家，要经过不同国家、不同轨距的铁路。境内外全程时刻表中欧班列开行后，可控制各环节作业时间，消除口岸站办理列车换装时的无效停留时间，实现中国段、宽轨段、欧洲段顺畅交接，提高运输时效。

据介绍，本趟班列10月26日满载光伏逆变器、电动压缩机、吸尘器等货物从西安出发。中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国、中铁集装箱欧洲物流公司总经理张文、杜伊斯堡港董事会成员卡斯滕·欣内等中德代表到场迎接。

杜春国在接受记者采访时表示，中欧班列为中欧贸易发展提供了简洁高效的路径，是对海运空运的极大补充。中欧班列辐射性强，可辐射欧洲各内陆城市。首趟境内外全程时刻表中欧班列是一个新开始。在沿线国家铁路部门的积极协商和共同努力下，中欧班列效率将越来越高、成本将越来越低。

欣内表示，全程时刻表中欧班列是一个“非常棒的产品”，可以更好满足客户物流需求。随着开行时效和质量提升，中欧班列将迎来更大发展。

中国国家铁路集团有限公司与德铁货运及旗下德铁货运欧亚公司紧密协作，确定自10月26日起，从中国西安至德国杜伊斯堡按境内外全程时刻表组织开行更快捷、稳定的中欧班列。

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