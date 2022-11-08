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欧盟官员：欧元区经济今年冬季或出现萎缩

2022年11月08日17:05 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔11月7日电（记者康逸）欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼7日在欧元集团会议后举行的新闻发布会上表示，受能源危机和高通胀影响，欧元区经济正在放缓，预计今年冬季将出现萎缩。

欧元集团当天在布鲁塞尔举行会议，重点讨论欧元区日益恶化的经济前景，以及能源价格飙升导致创纪录的通胀问题，并就各成员国为应对能源价格上涨向家庭和企业所提供的援助措施进行了探讨。

真蒂洛尼表示，目前欧元区成员国采取的援助措施大部分没有针对性，大规模财政扩张有增加通胀压力的风险。

欧元集团主席多诺霍在新闻发布会上指出，既要降低通胀，又要支持脆弱的家庭以及欧元区的国际竞争力，这之间需要权衡。

分析人士指出，欧元区各国为应对能源危机出台的援助措施不仅增加了成员国本已庞大的公共债务，也增加了欧洲央行应对通胀的难度。

欧盟统计局近日公布的初步统计数据显示，今年第三季度欧元区经济同比增长2.1%，环比增长0.2%；欧元区10月通胀率按年率计算达10.7%，再创历史新高。

(责编：苏缨翔、张悦)

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