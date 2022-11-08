新华社日内瓦11月7日电 通讯：国际湿地展上中国湿地保护成就令人瞩目

新华社记者任珂 李晓鹏 陈俊侠

在与《湿地公约》第十四届缔约方大会同期举行的国际湿地展上，中国湿地保护成就得到广泛关注，许多与会代表高度评价中国在湿地保护领域取得的进步，以及开展国际合作对世界做出的贡献。

《湿地公约》第十四届缔约方大会5日在中国武汉和瑞士日内瓦两地拉开帷幕。本届大会主题为“珍爱湿地，人与自然和谐共生”。在日内瓦国际会议中心大厅举行的国际湿地展上，来自亚洲、非洲、大洋洲等地区国家的湿地保护部门和非政府组织，为与会者介绍了本地区的湿地保护情况。

中国作为本届缔约方大会的承办国，展出的内容最多，展位也在最中心位置。展出通过详细的文字、精美的图片和视频以及现场人员的讲解，介绍了中国国家和省市级湿地保护情况及经验，尤其是湿地与城市生活，契合了会议主题，引得众多与会者驻足观看。

“你们的这些材料有电子版吗？我都想要。”在武汉市展台前，泰国水资源管理部门专家比巴·琅岸询问工作人员。琅岸没去过中国，但了解了中国多地尤其是武汉湿地保护的情况。他认为，中国成功治理和利用湿地遍布且文化底蕴深厚的长江流域，为世界巧妙利用湿地树立了典范。

乌干达水利和环境部湿地管理司助理专员文森特·科恩·巴鲁加哈雷介绍说，几年前他曾去中国交流学习，走访了青海省三江源湿地。在那里他学到了中国经验——生态移民，并将其带回乌干达实施。巴鲁加哈雷认为，这是一个国际合作加强湿地保护的成功例子。

“我们除了在工业等发展领域合作外，也要在生态保护领域合作。各国相互学习并运用到各自地区，从而加强湿地和生态环境保护。这是一个很好的方向。”巴鲁加哈雷说。

中国加入《湿地公约》30年来，认真履行公约责任，积极参与国际交流，与各缔约方广泛合作。据中国国家林业和草原局介绍，中国为42个发展中国家开展了培训，为全球生态治理贡献中国智慧和中国方案。

《湿地公约》东亚地区中心执行主任徐昇吾告诉记者，他去过中国的很多湿地。据他观察，近年来中国湿地保护呈现出一些特点，即湿地数量和规模显著扩大，城市居民能更容易接近湿地，因此湿地在城市功能和居民生活中的角色在扩大，人们也愈发认识到保护湿地的重要性。该地区中心与包括中国在内的10多个亚洲国家开展合作，共同加强实施《湿地公约》。

“我看到（中国）地方政府开展了很多行动，为湿地保护和生态系统做了很多工作。”徐昇吾说。

美国塔夫茨大学全球发展与环境研究所访问学者吉利安·戴维斯曾于2016年在中国常熟参观了当地的一些湿地。在那里，她看到湿地保护改善了水质和卫生条件，造福于当地人民，也有助于气候保护，这位湿地研究专家表示这一局面“非常令人欣慰”。

“我也想祝贺中国于2021年通过湿地保护法。这是一个重要成就，我们都应该感谢中国对湿地保护的贡献。”戴维斯说。

英国野生鸟类和湿地基金会国际事务经理克莱斯特·罗斯特伦告诉记者，中国使各国代表会聚在一起，为湿地保护做出重要承诺，就是对湿地保护的积极贡献。中国近年来对黄海沿岸湿地的保护改善了生态环境，使当地居民充分受益。

“我们还支持中国在这次大会上提出的推动在中国建立国际红树林中心，因为红树林对储存碳和减少碳排放发挥着至关重要的作用。”罗斯特伦说。

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