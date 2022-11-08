人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

气候大会中国角举行减污降碳协同增效主题边会

2022年11月08日05:54 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报埃及沙姆沙伊赫11月7日电  （记者黄培昭）当地时间11月6日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）中国角“减污降碳协同增效：实现环境、气候、经济效益多赢”主题边会在埃及沙姆沙伊赫举行。中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民出席会议并致辞。

　　赵英民指出，中国政府高度重视应对气候变化工作，实施积极应对气候变化的国家战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展道路，在2020年超额完成承诺的基础上，提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的新目标愿景。为落实这一“双碳”目标，中国全面加速落实行动。在国家层面成立了碳达峰碳中和工作领导机构，统筹协调“双碳”工作顶层设计，发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，制定出台包括能源、工业、交通运输等重点领域，煤炭、石油天然气、钢铁等重点行业碳达峰实施方案，以及科技、财政、绿色金融、减污降碳、人才培养等方面的支撑保障方案，构建起碳达峰碳中和“1+N”政策体系。

　　赵英民表示，未来，中国将加快建设人与自然和谐共生的中国式现代化步伐，加快形成有利于减污降碳协同增效的绿色生产方式和生活方式，积极参与全球气候治理进程，与国际社会一道，凝聚共识、团结合作，共同推动实现减污降碳扩绿增长协同增效的政策与行动，携手为构建清洁美丽世界贡献中国智慧和力量。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月08日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部