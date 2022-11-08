本报埃及沙姆沙伊赫11月7日电 （记者黄培昭）当地时间11月6日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）中国角“减污降碳协同增效：实现环境、气候、经济效益多赢”主题边会在埃及沙姆沙伊赫举行。中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民出席会议并致辞。

赵英民指出，中国政府高度重视应对气候变化工作，实施积极应对气候变化的国家战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展道路，在2020年超额完成承诺的基础上，提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的新目标愿景。为落实这一“双碳”目标，中国全面加速落实行动。在国家层面成立了碳达峰碳中和工作领导机构，统筹协调“双碳”工作顶层设计，发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，制定出台包括能源、工业、交通运输等重点领域，煤炭、石油天然气、钢铁等重点行业碳达峰实施方案，以及科技、财政、绿色金融、减污降碳、人才培养等方面的支撑保障方案，构建起碳达峰碳中和“1+N”政策体系。

赵英民表示，未来，中国将加快建设人与自然和谐共生的中国式现代化步伐，加快形成有利于减污降碳协同增效的绿色生产方式和生活方式，积极参与全球气候治理进程，与国际社会一道，凝聚共识、团结合作，共同推动实现减污降碳扩绿增长协同增效的政策与行动，携手为构建清洁美丽世界贡献中国智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 03 版）

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