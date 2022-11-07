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最新动态：俄罗斯说对俄乌谈判持开放态度　美德领导人称将继续对乌提供援助

2022年11月07日21:53 | 来源：新华网
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新华社北京11月7日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫7日向媒体表示，俄罗斯对同乌克兰谈判仍持开放态度。美国总统拜登6日同德国总理朔尔茨通电话，双方强调将继续支持向乌克兰提供经济、人道主义和安全援助。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫7日向媒体表示，俄罗斯对同乌克兰谈判仍持开放态度。但他同时指出，由于乌方在立法层面设置了同俄方接触的障碍，目前俄乌谈判无法进行。

——美国总统拜登6日同德国总理朔尔茨通电话。根据白宫发布的通话纪要，双方强调美德将继续支持向乌克兰提供经济、人道主义和安全援助。德国联邦政府通报说，双方谴责“俄罗斯对乌克兰能源设施等民用基础设施的袭击”。

——俄新社6日援引赫尔松地区行政机构的消息报道说，乌克兰武装力量当天使用“海马斯”多管火箭炮打击了当地的卡霍夫卡水电站大坝，俄防空系统成功拦截5枚火箭弹，另有1枚火箭弹击中水闸，致水闸受损。

——意大利数万民众5日分别在首都罗马和北部城市米兰举行集会，呼吁以和平方式应对乌克兰局势，反对继续向乌输送武器。据意大利媒体报道，约5万人参与集会。现场民众高举“停止战争，停止输送武器”的标语，并高喊“给和平一个机会”。乌克兰危机以来，意大利向乌克兰输送武器，同时对俄罗斯实施多轮制裁。制裁同时也使意经济陷入困局，民生压力陡增。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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