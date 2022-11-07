新华社上海11月7日电 题：展品迭代、消费进阶——探访第五届进博会消费品展区

新华社记者王默玲、侯雪静、杨溢仁

全球十大化妆品品牌悉数亮相，时尚高端消费品巨头齐聚一堂。在超过7万平方米的第五届进博会消费品展区，不断出新出彩的展品“争奇斗艳”。

“你是更喜欢花果香调、木质香调还是皮革香调？”不同香味的微妙差异总是让消费者难以取舍。欧莱雅展台的“电波穿香室”可以通过头戴式装置分析消费者闻到不同香味时的情绪反应，从而进行个性化香水推荐。无独有偶，隔壁展位的爱茉莉太平洋也在进博会上首秀了其通过脑电波进行情绪分析，为消费者提供个性化香气入浴剂的服务。

“我们希望能不断延伸‘消费个性化’概念的边界。”欧莱雅工作人员告诉记者，“以前讲个性定制，其实就是消费者喜欢什么，我们提供什么。但如果消费者在主观意识上不清楚自己到底喜欢什么，我们希望能通过技术手段挖掘出他们潜意识里的个性偏好，帮消费者找到‘真爱’。”

不约而同的选择不止于“脑电波”，走在消费品展区各大展台，最常看到的字眼当数“绿色”“低碳”“可持续”。从生产消费过程中二氧化碳减排量达50%的新品洗衣液，到100%用再生面料制成的摇粒绒保暖材料，再到能减少碳排放、塑料使用量的化妆品液体灌装技术……从产品到材质再到工艺，越来越多的展商不满足于只展示能直接变成商品的展品，更多将低碳环保的生产链作为“新展品”在进博会展示出来。

在进博会现场，联合利华揭幕了“六星零碳工厂”，对工厂减排提出了新目标。“我们不仅想向消费者展示我们的产品，更希望通过进博会这个大舞台，展示我们共创可持续美好未来的承诺。”联合利华中国公共事务总裁曾锡文说。

从发掘更深层次的个性偏好，到探究产品背后的绿色足迹，从进博会展品的迭代，能看到消费理念变化的轨迹。

“左边这个是我们中国首秀的6人金字塔A型户外露营帐篷，右边是我们全球首发的生态设计山地自行车，头顶挂着的是我们即将推向中国市场的海洋风筝冲浪装备，脚边放着的是我们为皮划艇、桨板运动爱好者设计的多功能划船机……”在迪卡侬展台，工作人员热情地介绍着诸多“首发”“首秀”的运动新品，“去年‘冰雪热’，我们带来了很多冰雪运动的装备。今年我们发现中国消费者对户外新兴运动的热情在增长，所以进博会上我们带来了很多即将在中国市场投放的新式、小众运动的产品。”

值得注意的是，今年消费品展区还专设了文物艺术品板块，包括苏富比、佳士得等顶尖拍卖行在内的12家境外文物艺术品经营机构参展。步入这些展台，仿佛一下子进入了艺术展厅，观众们在一件件艺术品前驻足欣赏。

“对艺术和美的追求也是一种消费，中国艺术文化收藏领域未来可期。”苏富比中国区董事总经理钱进表示，“在消费品展区看展对于现场观众来说是一种新鲜的体验，我们也希望通过展出的艺术作品促进文化交流，展望全球艺术文化产业交流互通的无限可能。”

(责编：苏缨翔、杨牧)