新华社北京11月7日电 题：应对全球气候变化不要空谈要行动

新华社记者陈梦阳 郭爽 姚兵

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）6日至18日在埃及沙姆沙伊赫举行，多国元首、政府首脑或高级官员参会。会议时间之长、参会者之众，足以凸显应对气候变化已迫在眉睫、不容拖延。

应对气候变化，关键要有效落实，不能开空头支票。各国不光要有目标，更要转化成有效的政策、扎实的行动、具体的项目。从1992年的《联合国气候变化框架公约》到《京都议定书》，再到《巴黎协定》，见证了国际社会30年来携手应对气候变化的进程。然而，一些发达国家喊着漂亮的口号不行动，作出承诺不兑现，极大损害了南北互信，导致国际社会始终无法形成行动合力。早在2009年联合国气候变化哥本哈根大会上，发达国家就做出承诺，到2020年每年向发展中国家提供1000亿美元气候资金支持，但至今尚未兑现。

应对气候变化，关键要一致行动，不能搞双重标准。考虑到各国的国情、历史责任不同，以及发展水平和阶段不同，各国在实施应对行动时所负的责任应当有区别，这是公平合理的。过去，一些发达国家弱化甚至无视“共同但有区别的责任”原则，一再对发展中国家提出不切实际的高要求，如今却在自身遭遇能源危机时重启煤电，在致力于削减化石燃料使用的责任问题上开倒车。丹麦哥本哈根共识研究中心主任约恩·隆博格近日在加拿大《环球邮报》发表评论文章，指出自俄乌冲突以来，西方富裕国家一直从世界各地增加化石能源供应，认为本次联合国气变大会“将出现比以往更惊人的伪善”，“世界上的富国会热心地告诫穷国化石燃料的危险——在他们自己消耗了大量天然气、煤炭和石油之后”。

作为最大的发展中国家，中国秉持生态文明思想、人类命运共同体理念，实施积极应对气候变化国家战略，采取了应对气候变化一系列务实行动。近年来，中国成立了碳达峰碳中和工作领导小组，发布了碳达峰碳中和顶层设计文件，构建了碳达峰碳中和“1+N”政策体系，实施了“碳达峰十大行动”，启动了全球覆盖温室气体排放量规模最大碳市场上线交易，以扎实行动彰显共建清洁美丽世界的坚定决心，为全球气候治理贡献中国智慧、中国力量、中国方案。同时，中国还积极推进绿色“一带一路”建设、开展气候变化南南合作，通过资金支持、项目合作、能力建设等形式，帮助发展中国家提高应对气候变化能力。

当下，气候变化带来的严重后果席卷全球。受极端气候影响，今年以来，欧洲遭遇了史所罕见的热浪，亚洲、北美不少国家经历了大旱和洪灾，饥荒在非洲之角持续为害……极端天气面前，人类命运与共，没有人可以独善其身，一致行动才是正确选择。正如COP27主办国埃及总统塞西所说，COP27是一个展示团结的机会，人们只有通过一致行动和有效落实才能克服气候变化这一人类生存的威胁。

(责编：苏缨翔、杨牧)