参考消息网11月6日报道 英国《金融时报》网站11月3日发表题为《抨击中国不会给欧洲带来任何好处》的文章，作者为佩姬·霍林格。全文摘编如下：

德国巴斯夫公司首席执行官薄睦乐上周说，抨击中国的做法适可而止吧。他是在回应批评该公司扩大在华业务、同时缩减在不景气的欧洲的业务时作此表态的。

他说，欧洲与其为这家化工业巨头在中国的100亿欧元投资而烦恼，不如审视自己的“不足和弱点”。

薄睦乐说得没错。欧洲工业企业正在努力应对一些相当强劲的阻力——不仅仅是异常高的能源价格，还有欧洲的绿色抱负成本高涨以及尚未完成的单一市场计划。

此外，巴斯夫公司决定在中国建设一个先进的综合性化工厂，并不单纯是为了应对欧洲缺乏增长和竞争力的现状。

2022年1月21日拍摄的德国巴斯夫集团在广东湛江投资建设的巴斯夫（广东）一体化基地。（新华社发）

这家工厂首批装置将完全靠可再生能源运转。这是一个最新迹象，表明曾经满足于成为世界工厂的中国正在迅速成为世界的创新者。

那种欧洲企业进入中国广阔市场，同时仍保留对创新技术控制权的旧做法正在改变。

只要看看德国汽车制造商的事例就知道了。根据墨卡托中国研究所的一项研究报告，尽管国际社会紧张局势不断加剧，但梅赛德斯-奔驰、大众和宝马公司大幅增加了在华研发投资。

中国对电动汽车发展的支持刺激了这些投资。如今，德国的汽车制造商如果要保持全球竞争力，不仅要接触中国消费者，还要接触在中国发展起来的技术专长。

在2007年至2017年的10年间，梅赛德斯-奔驰、大众和宝马在中国只设立了5家研发中心。但自2018年以来的4年间，它们已经在中国开设了11家研发中心。

在华期间，德国车企已将中国供应商融入其全球供应链，寻求与中国科技企业建立软件合作关系，并开始研发从中国出口到全球市场的新车型。其结果是，成就了新的不再满足于只在中国销售产品，而是准备在全球展开竞争的参与者。

作出在中国这个不断增长的市场进行创新的决定并非不理性。对于巴斯夫这样的公司来说，甚至可能别无选择。在能源成本居高不下的影响下，欧洲在全球化学品市场的份额在过去10年里下降了近五分之一。与此同时，中国到2030年将占全球化学品销售额的近50%。如果巴斯夫不去利用这种增长，别的公司就会取而代之。

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