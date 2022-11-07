本报记者

“古往今来，人类逐水而居，文明伴水而生，人类生产生活同湿地有着密切联系。我们要深化认识、加强合作，共同推进湿地保护全球行动。”

11月5日下午，习近平主席以视频方式出席在湖北武汉举行的《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式并发表致辞，引发热烈反响。大家纷纷表示，要凝聚珍爱湿地全球共识、推进湿地保护全球进程、增进湿地惠民全球福祉，守住湿地生态安全边界，加强原真性和完整性保护，推进可持续发展，共同努力，谱写全球湿地保护新篇章。

以习近平生态文明思想为根本遵循和行动指南，中国湿地保护取得了历史性成就

习近平主席在致辞中指出：“中国湿地保护取得了历史性成就，湿地面积达到5635万公顷，构建了保护制度体系，出台了《湿地保护法》。中国有很多城市像武汉一样，同湿地融为一体，生态宜居。”

“习近平主席的致辞，站在构建人类命运共同体和地球生命共同体的高度，深刻把握了全球生态保护治理的新形势和新任务，科学提出了推进湿地保护全球行动的重要主张，并向世界宣告了中国加强生态文明建设、推进湿地保护事业高质量发展的重大举措，彰显了中国致力于为人类和世界创造更大生态贡献和绿色福祉的决心和担当。”国家林业和草原局副局长谭光明说。

谭光明表示，在习近平生态文明思想科学指引下，中国湿地保护和履约工作取得历史性成就、发生历史性变革。我们将根据《湿地公约》和《武汉宣言》，在推动全球湿地保护高质量发展方面发挥更大作用，作出更大贡献。

《湿地公约》秘书长穆松达·蒙巴表示，“中国自1992年加入《湿地公约》以来，履约30年取得了历史性成就。我们已经目睹了中国在湿地保护方面的智慧和展现出的领导力。中国已有64处国际重要湿地，现在还有新的国际重要湿地已经提交待批准，其数量无疑是惊人的。我们还看到，中国已有一半以上湿地都以不同形式受到了很好的法律保护，这是非常喜人的成就。”

“习近平主席的致辞，为我们进一步做好湿地保护工作提供了根本遵循，注入了强大动力。”湖北省林业局党组书记、局长王昌友说，党的十八大以来，湖北持续推进湿地保护修复，湿地功能加速恢复，湿地生态持续向好，已建成国际重要湿地4处、国家重要湿地8处、国家湿地公园66处。下一步，湖北将坚决扛起湿地保护的责任，进一步强化湿地保护能力建设，科学推进湿地永续利用。

“习近平主席的致辞，让我们倍感振奋，信心满怀。”湖北省武汉市园林和林业局局长蔡松表示，武汉市牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的重要理念，大力加强湿地保护修复，编制小微湿地保护和修复指南等文件，启动智慧湿地项目建设，湿地生态全面向好。下一步，将推进湿地保护事业高质量发展，努力绘就江城美丽生态画卷。

“习近平主席的致辞，振奋人心，催人奋进。”湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局党组书记钟丽琴说，西洞庭湖保护区深入贯彻习近平生态文明思想，创新湿地治理模式，以打造候鸟栖息地为重点，进行湿地生态修复，以保障民生为重点，全面开展社区共管。如今，西洞庭湖水质稳定达到地表水Ⅲ类标准以上。5年来，新记录鸟类17种、植物6种、鱼类1种。“奋进新征程，我们将继续努力描绘鸟飞鱼跃的湿地画卷，促进人与自然和谐共生。”

建设人与自然和谐共生的现代化，推进湿地保护事业高质量发展

习近平主席在致辞中强调：“中国将建设人与自然和谐共生的现代化，推进湿地保护事业高质量发展。”“中国将陆续设立一批国家公园，约占陆域国土面积的10%，把约1100万公顷湿地纳入国家公园体系，重点建设三江源、青海湖、若尔盖、黄河口、辽河口、松嫩鹤乡等湿地类型国家公园，实施全国湿地保护规划和湿地保护重大工程。”

三江源国家公园黄河源头，草原泛黄，薄雪点缀。在这里巡护的青海省果洛藏族自治州玛多县扎陵湖乡擦泽村生态管护员索索说，“家乡的水草越来越好，藏原羚、藏野驴、斑头雁这些野生动物成群结队地出现。从祖祖辈辈放牧，到领着工资当上管护员，我们这些牧民都感到很骄傲、很光荣，我们要为三江源头的湿地保护继续贡献自己的力量。”

青海湖畔，秋草苍苍，几只黑颈鹤正在湿地里觅食。“青海湖主要物种种群数量逐年稳定上升。”青海湖国家级自然保护区管理局局长何玉邦说，“目前，青海湖国家公园创建工作已经正式获批，我们将进一步守住湿地生态安全边界，健全合作机制平台，不断加强青海湖周边湿地的原真性和完整性保护，让青海湖的‘水—鱼—鸟’湿地生态链条越来越健康，让这一‘生态绿肺’‘迁徙要道’‘越冬胜地’越来越安全。”

“近年来，若尔盖湿地实施了一系列湿地保护与恢复工程建设项目，湿地区域植被恢复达6400公顷，湿地保护与恢复取得显著成效。”四川省若尔盖湿地国家级自然保护区管理局局长丹秀说，目前，若尔盖国家公园范围论证、综合科学考察和调查已完成，将加快推进生态保护修复，建立健全监测监管体系，努力推动若尔盖国家公园尽早设立。

全球43个国际湿地城市中，我国占13个，数量位居世界第一。“今年6月，南昌成功入选国际湿地城市。”江西省南昌市林业局副局长谢凤俊说，近年来，南昌全力推进湿地保护，建立了完善的湿地保护体系，“下一步，我们将开展野生动植物资源调查，推进小微湿地修复。同时，在保护湿地的前提下，合理利用湿地资源，打造观鸟、湿地旅游线路，推进可持续发展。”

“习近平主席的致辞，为我们进一步加强湿地保护管理、科学推进湿地保护事业高质量发展提出了新的要求，指明了前进方向。”中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员王学雷说，“作为从事环境和湿地保护研究的科研工作者，我们将始终牢记使命，不断加强湿地科研监测、生态保护修复与技术服务，持续开展科研攻关，为国家湿地保护提供强有力的科技支撑。”

“人工增雨、增雪等人工影响天气事业，在助力湿地水源涵养方面发挥着不可或缺的作用。”中国气象局人工影响天气中心首席专家周毓荃表示，今后将深耕人工影响天气作业领域，持续加强云水资源评估和开发利用研究，不断提升人工影响天气作业质量，为湿地保护、生态文明建设持续贡献力量。

“推进湿地保护事业高质量发展，我们使命在肩，责任重大。”武汉市江夏区安山国家湿地公园管理处主任易同顺说，将继续守住湿地生态安全边界，提供更多优质生态产品，让湿地公园真正成为人民群众共享的绿色空间，为建设人与自然和谐共生的现代化作出新贡献。

深化认识、加强合作，共同推进湿地保护全球行动

习近平主席在致辞中强调：“我们要深化认识、加强合作，共同推进湿地保护全球行动。”“中国将推动国际交流合作，保护4条途经中国的候鸟迁飞通道，在深圳建立‘国际红树林中心’，支持举办全球滨海论坛会议。”“让我们共同努力，谱写全球湿地保护新篇章。”

“中国制定了非常宏大的湿地保护目标，比如《国家公园空间布局方案》。其他缔约方可以学习和分享中国的方案。对于中国过去30年所取得的湿地保护成就、所制定的宏大目标和湿地保护管理方式，我们可以学习的经验有很多。”穆松达·蒙巴说。

“习近平主席的致辞，展示了中国在保护生态环境、保护湿地方面的决心和卓越领导力。”阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，中国付出了很多努力和投入来保护环境、应对气候变化、实现可持续发展的目标，这不仅是对中国人民、也是对世界人民的贡献。阿联酋希望积极与中国就环境问题开展合作，相信未来中国将会在湿地保护中发挥更重要的作用。

委内瑞拉驻华大使朱塞佩·约夫雷达说，中国在湿地保护方面取得了历史性成就，近期施行的《湿地保护法》为各国完善相关法律提供了重要借鉴，“湿地是世界各国联系的一个纽带，委内瑞拉愿同中国紧密合作，共同践行人与自然和谐共生的理念，为推进湿地保护全球进程作出贡献。”

“习近平主席的致辞，展示了中国在湿地保护方面的历史性成就。”法国驻武汉总领事胡建谊说，中国自古就有天人合一的思想，如今在法国及全世界，人们都越来越认可这一理念，“我们将积极落实两国领导人达成的重要共识，充分发挥总领事馆的桥梁纽带作用，进一步推动在生物多样性、湿地保护等多领域的交流合作，让湿地造福世界人民。”

“我们将高质量推进‘国际红树林中心’筹建工作，全面开展红树林保护技术交流、信息共享、监测评估和援外培训，为各缔约国特别是发展中国家提供服务和帮助。”广东省深圳市规划和自然资源局党组书记、局长王幼鹏表示。

（本报记者刘毅、寇江泽、刘温馨、李红梅、范昊天、强郁文、姜峰、程远州、宋豪新）

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