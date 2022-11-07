本报记者 牛瑞飞

欧盟委员会近期发布的一项调查报告称，欧盟国家中有17%的民众较少进行体育锻炼，而45%的民众从不进行体育锻炼，仅有38%的民众经常锻炼。报告认为，体育运动应该是人们日常生活不可或缺的一部分，不仅可以强身健体，而且有助于增强社区凝聚力和社会包容度。体育产业还是欧盟重要的经济支柱，提供了数百万就业岗位。

近年来，欧盟采取多项举措提高公众参与体育活动的热情，推广更积极健康的生活方式。自去年9月起，欧盟发起为期两年的“健康生活方式”项目，提出了三大重点目标：提高各年龄段民众对健康生活方式的认知、提供更便利的运动机会以及坚持健康饮食与合理运动相结合。

欧盟委员会自2015年起连续7年举办“欧盟体育周”活动。今年的体育周聚焦三个主题：青年、健康生活、包容与平等。在捷克首都布拉格举行的2022“欧盟体育周”活动开幕式上，欧盟委员会教育和文化总司副总司长霍夫曼表示，体育周已成为欧洲促进体育运动发展的一项传统活动，她鼓励所有欧洲人积极参与到体育运动中来。捷克教育、青年和体育部部长彼得·加兹迪克表示，体育周期间，欧盟和各成员国举行多场免费体育交流活动，吸引更多人参加体育锻炼。

欧盟各成员国也积极为民众参与体育运动创造软硬件条件。德国在半个多世纪的时间里，先后执行了三期兴建公共体育设施的“黄金计划”。目前，德国全国已建成大中型体育设施13.6万余座，其中包括78个大型体育场、6.6万个露天运动场、3.5万个体育馆，让民众有更多进行体育运动的场所。芬兰通过支持俱乐部带动更多人参加体育运动。目前，芬兰有大约9000家体育俱乐部，为广大会员组织休闲健身活动和体育比赛。芬兰国家博彩机构拿出约25%的利润，向体育俱乐部发放津贴，或直接投入到体育运动中。在比利时，很多健身俱乐部推出儿童托管服务，帮助健身的顾客照看孩子。布鲁塞尔附近的于克勒区专门为年轻人提供价值45欧元的运动支票，可用于参加健身俱乐部或体育活动。

欧盟委员会认为，在发动民众积极参加体育活动方面，各国仍有很大的提高空间。比利时瓦隆大区在“欧盟体育周”宣传材料上，建议成年人每周要参与游泳、跑步、球类运动等，减少久坐或长时间上网等。同时呼吁民众随时随地运动起来，比如每天步行或者骑车上下班、用爬楼梯代替乘坐电梯等。

（本报布鲁塞尔11月6日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 14 版）

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