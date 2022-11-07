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连接全球企业与中国市场的纽带（国际论坛）

哈桑·哈希米
2022年11月07日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会是国际贸易史上的一大创举。在世界经济面临多重下行风险、保护主义抬头、多边贸易体系遭遇严峻挑战的背景下，进博会充分展现了中国坚持开放发展的决心与信心，为各方共享中国发展机遇提供了平台，为各方实现共同发展注入了动力。

　　进博会是连接全球企业与中国市场的纽带，带来重要合作机遇。中国通过举办进博会进一步扩大对外开放，对全球贸易和世界经济发展具有深远影响。阿联酋地理位置优越，基础设施完善，加强同中国的合作能够实现互利共赢。2018年，阿联酋参加首届进博会国家展，派遣高级别代表团赴上海，推动阿中经贸合作迈上新台阶。阿联酋企业积极参加每届进博会，取得显著成果。进博会已成为阿中加强政策沟通、企业往来、产品对接的重要平台。通过进博会，阿联酋企业积极将出口潜力转化为发展优势，不断发现中国商机、开拓中国市场。

　　进博会也为中东国家加强同中国的经贸合作提供了机遇。第四届进博会吸引了来自8个中东国家的近70家企业参展，展览面积近2500平方米。很多中东地区的特色产品，比如阿联酋的椰枣、叙利亚的橄榄油等，深受中国消费者喜爱。

　　近年来，阿联酋同中国关系保持高水平发展。阿中稳步推进共建“一带一路”合作，不断取得新进展。2020年迪拜世博会期间，中国馆成为现场接待各国游客最多的场馆之一，中外企业还签署了100多项总金额约160亿美元的合作协议。今年前6个月，阿中贸易额高达460.3亿美元，同比增长46.4%，再创历史新高。现在，6000多家中资企业在阿开展业务，中国有650多个项目吸引到来自阿联酋的投资。阿中务实合作不断深化，促进了双方经济社会发展，让两国民众得到了实惠。

　　迪拜工商会是中东地区最大的商业会员组织。在中国上海和深圳，迪拜工商会分别设立了办公室，以加强同中国在各领域的合作。如今，迪拜工商会已有超过3500家中资企业会员。今年是迪拜工商会第五次参加进博会，我们鼓励并积极组织会员企业参展，希望借助这一重要平台，把更多来自阿联酋的产品带给中国消费者。

　　（作者为迪拜工商会代主席兼首席执行官）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月07日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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