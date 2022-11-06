新华社吉隆坡11月6日电 通讯：马来西亚参展商与进博会的不解之缘

新华社记者汪艺 毛鹏飞

“参加进博会已经变成一个习惯，一个约定。”马来西亚茂记企业有限公司执行董事陈伟忠日前接受新华社记者采访时说。茂记同中国国际进口博览会结下的不解之缘是进博会促进互利共赢的又一个生动案例。

今年是茂记第五年参加进博会。陈伟忠说，自2018年第一届进博会以来，茂记从未缺席这个重要展会，每年都与合作伙伴相约进博会，把马来西亚燕窝等产品带给中国消费者。

回忆起第一次参加进博会的场景，“人多、产品多、机会多”是茂记参展代表王昌耀最深刻的印象。“参展产品包罗万象，世界各地的都有”，王昌耀说，“中国各地的采购团与我们直接对接，我们发展了很多商业合作伙伴”。

王昌耀认为，对参展商来说，进博会不仅是一个进入中国市场的重要平台，也是拓展其他国际市场的好机会。“通过进博会，我们结识了很多朋友，不仅来自中国，也来自其他国家和地区，这对我们拓展业务很有帮助。”

马来西亚企业一直积极参与进博会。马来西亚中华总商会（简称中总）总会长卢成全日前接受新华社记者采访时说，中总每年都组织马来西亚商家参展，第五届也不例外。

今年，中总在食品及农产品展区设立了中总馆，共有17个展位，其中有连续5年参展的企业，也有首次参展的企业。展出的马来西亚特色产品包括中国消费者熟悉的燕窝、老字号饼干、糖果及冷冻食品等。

卢成全表示，进博会是释放马来西亚出口潜力的重要场合之一，参加进博会有助于提升马来西亚产品的市场竞争力。“大量优质产品在展会上亮相并进入中国市场，将促进马来西亚企业的质量提升、技术进步、品牌建设。”

王昌耀对在进博会上取得业务突破充满期待。“中国中等收入群体仍在增长，消费者对海外产品的认知度和购买力大大提升。通过此次进博会，我们希望进一步开拓市场，发展新合作伙伴。”王昌耀说。

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