新华社尼日利亚卡诺11月5日电 通讯：中企落实“百企千村”活动点亮尼日利亚村庄

新华社记者郭骏

舒艾卜·易卜拉欣手里捏着电灯开关，在镜头面前和众人注视下表情和肢体动作稍显僵硬，但随着他的拇指摁下开关、明亮灯光瞬间铺满原本昏暗的房间时，他神情放松了一些，目光快速扫了一眼房里众人，嘴角微微上扬。

“我特别感谢这份礼物......我生在这里，长在这里，这是我的房子里第一次有了电灯。”今年48岁的易卜拉欣对新华社记者说。

易卜拉欣提到的礼物是中国电建集团5日在尼日利亚北部卡诺州邦库雷区劳特耶村捐赠的太阳能家用照明设备。易卜拉欣和村里其他300多户家庭自此可以摆脱长期以来仅靠炭火或者煤油灯提供夜间照明的处境。

中国电建集团尼日利亚国别首席代表田原介绍，此次捐赠活动旨在落实由中国在非企业社会责任联盟发起的“百企千村”活动。中国电建利用自身在新能源行业的优势，再结合尼日利亚电力匮乏以及卡诺州太阳能资源充裕的实情，捐赠太阳能家用照明设备。此举契合当地实际需求，可以实实在在提升村民生活质量。

据介绍，“百企千村”活动是中国在非企业社会责任联盟为落实中非合作论坛第八届部长级会议宣布的“九项工程”重要任务而发起的，未来几年将动员至少100家中国在非企业参与实施至少1000个惠民活动或项目，促进当地经济、社会、环境的可持续发展，为构建新时代中非命运共同体贡献力量。

邦库雷区区长阿卜杜勒-拉乌夫·奥马尔·加达布对新华社记者说，邦库雷区大量住户没有接入集中供电网络，农村地区情况更加糟糕，像劳特耶村这样没有电力供应的村庄有很多。

“太阳能照明设备将极大改善社区安全和福祉，上学的孩子们晚上也可以在明亮的灯光下学习了。”加达布说。

由于发电能力不足以及输配电网络落后，尼日利亚电力供应存在很大缺口。世界银行网站最新数据显示，尼全国只有55.4%的人口接入集中供电网络，而农村地区仅有约34%的人口接入电网。

易卜拉欣在完成向媒体和村民展示设备操作的“任务”后，神情更加放松。他从裤兜里掏出自己的手机，告诉新华社记者，这套照明设备还可以给手机充电，以后再也不用去约4公里外的镇上找地方充电了。

“以前给手机每充一次电，我都要付30奈拉（约合0.5元人民币），现在再也不用了。”他笑着说。

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