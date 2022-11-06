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第五届进博会开展首日 企业获颁“首照首证”

2022年11月06日10:47 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月5日电（记者龚雯、周琳）第五届进博会5日正式开展。当天上午，上海市青浦区市场监督管理局工作人员在进博会现场，对企业提交的设立申请当场核准。一个多小时后，第五届进博会首张营业执照、医疗器械经营许可证“出炉”。

在第五届进博会上，上海市青浦区市场监管局工作人员为企业颁发营业执照、医疗器械经营许可证。（新华社记者 龚雯 摄）

　　作为加拿大参展商，越凡医疗主营家用医疗器械，已在北美建立研发和设计中心。此次在青浦区西虹桥商务区设立的越凡穿戴（上海）科技有限公司，将作为其中国销售总部开展经营活动。

　　越凡穿戴（上海）科技有限公司董事长纪华雷说：“没想到拿到营业执照的速度这么快，接下来我们要对外展示产品，也会抓住这一全球展商交流的契机，采购与产业链、供应链适配的产品。”

　　当日，上海佑成双星药业有限公司拿到了第三类医疗器械经营许可证。“上海医疗资源丰富，未来我们会在这里成立研发中心和销售中心。”湖北双星药业股份有限公司董事长廖先传说，青浦区有关部门开通绿色通道，为上海这家子公司办出医疗器械经营许可证。这张证如及时雨一般，让企业可以参与进博会采购，搭上进博会“快车”。

　　据青浦区市场监管局工作人员介绍，通过跨前一步对参展企业全面排摸，他们及时掌握意向参展商的落户需求，并派出专员针对企业登记中遇到的问题因企施策、精准服务，为企业市场准入提供便利，助力“展商变投资商”的队伍不断壮大。

(责编：燕勐、高歌)

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