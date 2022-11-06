新华社北京11月5日电 题：高扬开放之帆 共创美好未来——习近平主席在第五届中国国际进口博览会开幕式上的致辞引发热烈国际反响

新华社记者

“5年前，我宣布举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”中国国家主席习近平11月4日晚以视频方式出席在上海举行的第五届中国国际进口博览会开幕式并发表题为《共创开放繁荣的美好未来》的致辞。

受访海外人士表示，习近平主席的致辞展现了中国推动高水平开放、坚定不移同世界共享发展机遇的决心和担当，为共同克服全球经济发展面临的困难和挑战提振信心，为共建开放型世界经济、推动全球经济复苏和增长、共创美好未来注入强劲动力。

中国推动高水平对外开放提振世界经济发展信心

习近平主席强调，当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济复苏动力不足。我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

“从习近平主席的致辞中，我们体会到开放中国展现出的自信与担当，感受到中国在对外开放方面是实实在在的行动派。”资生堂中国首席执行官藤原宪太郎说，第五届进博会是中共二十大后中国首场重大国际展会，也是中国不断推动自身高水平开放、实现高质量发展的生动缩影。

在俄罗斯西伯利亚煤炭能源公司总经理马克西姆·巴索夫看来，进博会是促进中国和世界经济增长、加强贸易联系的重要国际舞台，也再次印证中国推动对外开放正确且有效。

巴索夫曾在银行、商业资讯、钢铁、水电等行业从商多年，长期关注中国经济发展，见证了中国高水平对外开放对国际经济、贸易的积极影响。巴索夫说，中国推动高水平对外开放，将为中国经济发展带来优势，也为世界经济发展提供信心和助推力。

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之对进博会已经成为“推动高水平开放的平台”印象深刻，指出很多日本企业重视进博会，对中国政府高度重视对外开放非常认同，“中国推动自由贸易对世界各国市场的健全发展意义重大”。

作为提供贸易融资的机构，泰国开泰银行去年参加了进博会，开泰银行高级副总裁蔡伟才非常赞同习近平主席致辞中有关“以开放汇合作之力”的论述。目睹了进博会让泰国企业获得更多进入中国市场的机会，体验到互利共赢的经贸合作，蔡伟才指出，中国坚定开放市场、推动多边主义的自由贸易，“中国开放的大门越开越大，为全球各国带来信心和鼓舞”。

“作为连续5年参展进博会的‘老朋友’，宜家利用这个平台扩大了我们的中国‘朋友圈’，进博会为我们提供了‘在中国、为中国、与中国共创’的实现平台。”宜家中国总裁兼首席可持续发展官庞安泽说，中国推进开放的宣示和决心带来重要信心。

中国市场为世界提供机遇

习近平主席指出，中国共产党第二十次全国代表大会强调，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞表示，习近平主席在致辞中再次向全世界承诺中国要坚持对外开放，令人深受鼓舞。面对更加开放的中国市场，面对双循环格局下进一步释放的市场消费潜力和更为畅达的国际国内市场联通，“我们对中国坚持扩大开放和共享机遇充满期待”。

美国霍尼韦尔公司全球高增长地区总裁彭睿仕说：“进博会吸引各方来客深度参与其中，我们在过去每届展会上都有多项合作协议达成，进博会带来的机遇真是不可思议。”

霍尼韦尔在过去四届进博会上共展出近100项创新技术、产品和解决方案，其中很多为首次在中国市场推出，体验了“以开放聚创新之势”的进博效应。在今年进博会上，霍尼韦尔聚焦可持续发展，展出能源转型、航空交通、智慧建筑、智慧供应链以及医疗健康5个领域的创新产品和解决方案。彭睿仕强调，中国是霍尼韦尔全球第二大单一市场，也是该公司最大的增长型市场，他非常看好中国市场的巨大潜力。

“每年举行的进博会是展示和推广南非和非洲产品的绝佳机会。”南非外交部副总司长阿尼尔·苏克拉尔表示，在前两届进博会上，南非牛肉、葡萄酒、芦荟胶等产品收获大量订单。“进博会让非洲国家参与到中国巨大的国内市场中。”

“习近平主席的致辞再次表明中国坚持对外开放的决心，中国对外开放带来巨大效应，体现了中国对全球大型企业的重要性。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说：“中国这样的大国积极参与全球贸易，必然会促进贸易增长，为世界创造更多的就业，提高民众收入。”

“进博会已成为中国的响亮品牌，参加进博会是推广产品的好机会。”巴西葡萄酒生产商米奥罗集团的分析师拉斐尔·博斯凯尼说，米奥罗深耕中国市场已有10年，连续5年参加进博会，希望通过进博会进一步推广品牌，让巴西葡萄酒被更多中国消费者和他国参展商了解和喜爱。

新加坡中国商会会长胡进胜表示，他对习近平主席致辞中有关进博会已经成为“全球共享的国际公共产品”的论述感受深刻，认为中国的对外开放为世界经济复苏与发展注入正能量。他指出，进博会为各方企业提供了交流合作平台和市场机遇，有助于帮助其他国家经济恢复和发展，“中国举办进博会是办了一件非常了不起的事情”。

携手世界共创美好未来

习近平主席强调，路就在脚下，光明就在前方。中国愿同各国一道，践行真正的多边主义，凝聚更多开放共识，共同克服全球经济发展面临的困难和挑战，让开放为全球发展带来新的光明前程。

“习近平主席的致辞扬起互利共赢之帆，稳住团结合作之舵，注入中国和世界携手共创美好未来的澎湃动力。”来自澳大利亚的赫盾数（上海）信息科技有限公司副总经理白马克说，进博会已成为全球经济复苏和发展的一大亮点，真正成为一个“非同寻常”的国际经贸盛会。

拉丁美洲与中国发展合作基金会主席埃马努埃尔·费尔南德斯表示，习近平主席的致辞向世界发出开放、合作的信号，再次表明中国将推动经济全球化，践行真正的多边主义。阿根廷今年年初加入共建“一带一路”倡议。他说，中国通过“一带一路”倡议和进博会等平台，与世界共同发展，对全球经济复苏和增长起到直接促进作用。

“路就在脚下，光明就在前方。”葡萄牙中国工商会秘书长贝尔纳多·门迪亚对习近平主席致辞中的这一论述感触颇深。他说：“前进的路上我们相互尊重，坚持对话，推动实现进步。习近平主席的致辞，向国际工商界发出明确信号，那就是中国决心为全球经济增长、贸易发展和国际合作作出新贡献”。

“进博会彰显了中国愿推动高质量发展、扩大高水平对外开放、保持共建‘一带一路’发展势头的决心，彰显了中国作为负责任大国的担当。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔聆听习主席的致辞后表示，在高质量共建“一带一路”过程中，越来越多中国企业到非洲投资兴业，包括肯尼亚在内的非洲国家的基础设施在中国帮助下面貌一新。在肯尼亚，拉穆港、加里萨太阳能发电厂、标准轨距铁路等关键基础设施以及交通项目已经或接近完工。非洲国家希望通过进博会这样的平台全面展示自己，推动深化经贸合作。

“进博会是一个绝佳的平台，尤其是对参与‘一带一路’建设的国家来说。”长期研究“一带一路”的斯里兰卡专家亚西鲁·拉纳拉贾曾参加首届进博会，他说，5年来，进博会已发展成为一个参与度更加广泛的全球盛事。斯中两国长期保持密切贸易关系，进博会将是提升两国贸易的一个重要平台。

来自匈牙利的佰路得信息技术（上海）有限公司执行总裁贝思文表示，匈牙利在欧洲国家中率先同中方开展“一带一路”合作，也是中国在欧盟的重要合作伙伴。近年来，铁路连接了中国和匈牙利，为两国提供了一条至关重要的贸易和运输路线。对于更多优质的匈牙利产品进入中国市场、匈牙利企业找到更多合作伙伴携手发展而言，进博会是绝佳的重要平台。

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