本报记者 万 宇

秋天是丰收的季节。11月4日，由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处、中国农业农村部国际合作司共同主办的“中非丰收之夜”活动在北京举行。来自30多个非洲国家的驻华使节和外交官，联合国粮农组织、联合国粮食计划署、国际红十字会驻华代表，与中国外交部、农业农村部、国家国际发展合作署等代表齐聚一堂，回顾中非农业合作的丰硕成果，谋划共同打造“丰收非洲”的新图景。

“中非丰收之夜”是“新时代的中非农业合作”系列活动的一部分。农业合作一直是中非合作的重要组成部分。早在上世纪50年代末，中方就开始通过农业技术合作等方式向非洲提供力所能及的帮助。中国政府非洲事务特别代表刘豫锡在致辞中表示，中非合作论坛成立以来特别是近10年来，中非农业合作硕果累累，给广大非洲人民带来实实在在的好处。中国始终是世界粮食安全的维护者、全球减贫事业的贡献者。新征程上，中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，与非方高质量共建“一带一路”，落实全球发展倡议、全球安全倡议，助力非洲国家早日实现联合国2030年可持续发展议程和非盟《2063年议程》。

科特迪瓦驻华大使多索·阿达马说，在科特迪瓦，1995年中方援建了格格杜农田水利工程，之后两国开展水稻技术合作，现在当地已成为重要的水稻种植基地和大米生产中心。多年来，非洲国家与中国在农业领域取得诸多合作成果。中国在非洲国家建成23个农业示范中心，许多中国农业专家来到非洲，为当地人提供农业技术培训，中国以务实举措帮助非洲国家提升粮食安全保障能力，推动了减贫和农业可持续发展。

中国农业农村部国际合作司副司长彭廷军表示，粮食安全和农业发展是中非最关注的领域之一，是双方合作优先方向。中方将进一步深化农业对外开放，推动农业经贸合作高质量发展，促进农业科技合作互惠共享，与非洲各国一道将中非农业合作推向更深层次、更广领域、更高水平。

联合国粮农组织驻华代表文康农表示，中国丰富的发展经验形成了一个“伟大的知识宝库”，对支持其他发展中国家特别是非洲国家实现联合国2030年可持续发展议程至关重要。粮农组织愿继续拓展深化同中国与非洲国家在粮食和农业领域的合作。

“中国农业发展经验于非洲国家而言是宝贵财富。”来自塞拉利昂的中国农业大学留学生康迪表示，中国用占世界9%的耕地养活了占世界近20%的人口。“未来，我要把在中国学到的知识应用到塞拉利昂的土地上。”

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 03 版）

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