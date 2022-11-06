作为党的二十大后中国举办的首场重要国际展会，第五届进博会迎五洲客、计天下利，让世界充分感受到新时代新征程上中国不断扩大开放、分享发展机遇的决心

11月4日晚，习近平主席以视频方式出席在上海举行的第五届中国国际进口博览会开幕式并发表致辞，强调中国将推动各国各方共享中国大市场机遇、制度型开放机遇、深化国际合作机遇。中国愿同各国一道，共创开放繁荣的美好未来。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济复苏动力不足。在这个关键时刻，国际社会应把握规律、认清大势，在开放中创造机遇，在合作中破解难题。“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。”习近平主席深刻阐释开放之于人类社会发展进步的重要意义，强调要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

中国是开放发展的受益者，也是推动建设开放型世界经济的重要力量。党的二十大报告强调，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。作为党的二十大后中国举办的首场重要国际展会，第五届进博会迎五洲客、计天下利，让世界充分感受到新时代新征程上中国不断扩大开放、分享发展机遇的决心。

5年前，习近平主席宣布举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。5年来，中国开放的大门越开越大。中国不断激发进口潜力，持续放宽市场准入，营造国际一流营商环境，打造对外开放新高地，推动多边和双边合作深入发展，用实际行动兑现扩大开放的承诺。面向未来，中国稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动形成更高水平开放型经济新体制，必将为构建开放型世界经济贡献更大力量。

进博机遇，世界分享。作为世界首个以进口为主题的国家级展会，进博会充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用。“进博会是连接发展机遇的综合性窗口”“进博会汇聚了来自全球的新产品、新技术、新服务、新方案，展现了中国市场的巨大潜力，架起了与世界共享中国市场红利的桥梁”……参加进博会的跨国企业负责人高度评价进博会的聚合效应和桥梁作用，表达深耕中国市场的坚定信心。中国加快建设强大国内市场，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，扩大优质产品进口，创建“丝路电商”合作先行区，建设国家服务贸易创新发展示范区，推动贸易创新发展，推进高质量共建“一带一路”，必将书写更多共享机遇、共谋发展的生动故事。

国际社会高度关注进博会，一个重要原因是期待从推动完善全球经济治理的中国智慧、中国方案中得到坚定前行的信心。中国全面深入参与世界贸易组织改革谈判，推动贸易和投资自由化便利化，促进国际宏观经济政策协调，共同培育全球发展新动能，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展，推动构建人类命运共同体，将为加强国际经济合作、促进世界经济复苏注入强大动力。

路就在脚下，光明就在前方。进博会作为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品，将继续联通中国和世界，在开放合作中实现互利共赢。踏上新征程的中国将始终坚持在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，携手各方践行真正的多边主义，凝聚更多开放共识，共同克服全球经济发展面临的困难和挑战，让开放为全球发展带来新的光明前程。

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)