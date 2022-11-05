11月4日，第五届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。所罗门群岛总理应邀请，与有关国家元首和世界贸易组织、世界货币基金会和联合国工业发展组织等国际组织负责人以视频方式出席开幕式并分别发表致辞。

所罗门群岛总理索加瓦雷表示，举办中国国际进口博览会是中国政府推进新一轮高水平对外开放的重要决策，是中国向世界分享发展机遇的关键举措，已成为推进国际贸易投资和文化交流的主要平台，促进全球共享的国际公共产品，同时也是中国展示新发展理念的重要窗口，体现了中国一贯坚持的多边主义原则。自2019年所中建交以来，两国经济关系持续升温。中国是所罗门群岛第一大出口目的地国，两国拓展经贸合作潜力巨大。所方加入了“一带一路”倡议，有力促进了所与中国乃至全世界的互联互通和贸易投资。所方高度赞赏中国站在经济全球化的历史正确一边，并致力于推动全球发展合作。我相信，新时代将为世界各国同中国深化互利合作、实现共同繁荣提供新渠道，进博会将为广大发展中国家和优质企业加强同中国的贸易和经济联系创造新机遇。

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