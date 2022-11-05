新华网北京11月5日电（朱梦娜）《2022中国进口发展报告》发布会暨“中国进口发展专家研讨会”4日以线上线下相结合的方式举行。会上，南京大学长江产业经济研究院和北京师范大学经济与工商管理学院联合发布《2022中国进口发展报告》（以下称《报告》），与会嘉宾就中国进口发展等议题展开积极讨论。

《报告》由北京师范大学经济与工商管理学院教授、国家进口研究中心主任魏浩主编。自2018年中国国际进口博览会举办以来，《报告》已连续发布5年。此次发布的《报告》主要包括专题篇、进展篇、指数篇和排行篇4个部分，针对中国进口发展情况进行系统性统计分析，围绕中国进口发展的新特点、国家进口贸易促进创新示范区建设经验、中国从周边国家进口等11个方面进行归纳和总结，并研制出全国第一个进口发展指数，包括“中国进口发展指数”和“世界进口发展指数”。

会上，长江产业经济研究院院长刘志彪在致辞中高度肯定《报告》的研究价值，指出进口贸易在中国“双循环”发展过程中的重要枢纽作用，坚信在“双循环”新发展格局下，中国进口贸易将呈现新变化，研究进口发展将具有新的意义和时代价值。

北京师范大学经济与工商管理学院党委书记孙志军表示，近年来，单边主义、保护主义不断抬头，经济全球化也遭遇逆流，但是，中国扩大高水平对外开放的决心坚定不移，同世界分享发展机遇的决心坚定不移，维护和引领经济全球化的决心也坚定不移。

在研讨环节，来自中国社会科学院、中国国际贸易学会、对外经济贸易大学、中央财经大学、清华大学等高校及科研机构的专家学者就如何加强中国经济与世界经济的良性互动，如何发展我国国际合作与竞争新优势，如何推动数字贸易发展等展开积极研讨，并指出将提高对进口贸易重视程度和研究力度，为加快发展现代产业体系、推动中国产业向高端智能领域迈进提供必要学术支撑。

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