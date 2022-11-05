新华社记者

“蓝图已经绘就，号角已经吹响。”举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕，巍巍东方巨轮启航新征程。

10月23日，中共中央总书记习近平和中共中央政治局常委同中外记者见面。

“只要共行天下大道，各国就能够和睦相处、合作共赢，携手创造世界的美好未来。”习近平总书记坚定而恳切的话语，向世界发出了和平、发展、合作、共赢的中国邀约，为推动建设更加美好的世界勾画了实践路径。

连日来，各国政党政要纷纷致电致函，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记和中共二十大成功举行，表示为中国取得的成就感到喜悦，对中国未来的发展充满信心，期盼中国在为人类谋进步、为世界谋大同的事业中发挥更加重要作用。

“当之无愧的领袖”

伟大的时代，必有自己的杰出人物；伟大的事业，必有众望所归的领袖。

新征程是充满光荣和梦想的远征。中华民族伟大复兴号巨轮之所以能够乘风破浪、扬帆远航，最根本的原因在于有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵领航，在于有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。在二十届一中全会选举新一届中央领导机构时，习近平同志再次全票当选中央委员会总书记，掌舵领航新时代新征程。

这是党心所向、民心所盼、众望所归，是历史的选择，人民的选择，时代的选择。各国政党政要感佩于这份源自中共全党和中国人民衷心拥戴的崇高威望，通过贺电贺函表达他们对习近平总书记再次全票当选的祝贺与敬佩之情。

俄罗斯总统普京表示，值此您再次当选中国共产党中央委员会总书记之际，请接受我最热烈的祝贺。中国共产党第二十次全国代表大会成功举行，充分体现了您崇高的政治威望，展现出在您领导下中国共产党的高度团结。

朝鲜劳动党总书记金正恩表示，习近平总书记同志继续肩负领导中国共产党的重任，体现了中国共产党全体党员和全体中国人民始终不变的信任、支持和期待。坚信在习近平总书记同志领导下，中国共产党和中国人民必将坚持和发展中国特色社会主义，在全面建设社会主义现代化国家新征程上取得光辉胜利。

意大利总统马塔雷拉表示，值此您再次当选中共中央总书记之际，我谨致以最热烈的祝贺。当今世界正面临严峻挑战，我们应共同肩负促进和平与发展的使命，并为之不懈努力。

埃及总统塞西表示，您再次当选中共中央总书记，充分体现了全党、全国人民对您的信任。我对中国共产党取得的光辉成就和为改善中国人民生活作出的卓有成效的贡献表示赞赏。

“我将无我，不负人民。”这是习近平总书记作为大党大国领袖的感人话语。这份一切为了人民的拳拳之心，给全世界留下深刻印象。各国政党政要感佩于这种无私奉献的领袖品格，通过贺电贺函表达他们对习近平总书记人民情怀的由衷钦佩。

肯尼亚联合民主同盟领导人、总统鲁托表示，您以人民为中心、甘于奉献的领袖风范为我们树立了榜样。肯尼亚期待同中国携手构建充满活力的非中命运共同体。

俄罗斯统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫表示，您作为负责任的、坚定的、深切热爱自己祖国的政治家享誉世界。善于倾听人民的声音，关心人民的需求和利益，是您作为中国共产党当之无愧的领袖的独特品质。

从提出构建人类命运共同体理念，到提出全球发展倡议、全球安全倡议，从推动共建“一带一路”到推动建设开放型世界经济……这些中国智慧和中国方案体现了习近平总书记胸怀天下、引领时代的大格局、大担当。各国政党政要感佩于这份大党大国领袖的天下情怀，通过贺电贺函表达他们对于习近平总书记共行天下大道理念的认同与支持。

巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）主席、政府总理夏巴兹表示，习近平总书记为建立公平公正、和睦相处的全球治理体系以及弘扬各国真诚友好的合作精神发挥了积极作用。

老挝人民革命党中央委员会总书记通伦表示，您提出的构建人类命运共同体、“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等重大理念和主张得到国际社会广泛认同和普遍支持，已经并将继续为世界和平发展事业作出积极贡献。

斯洛伐克方向党主席、前政府总理菲佐表示，习近平总书记提出的全球发展倡议和全球安全倡议有利于促进世界和平与发展。

“一座新的里程碑”

中共二十大，是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。各国政党政要在贺电贺函中认为，当今世界充满不确定性，中共二十大的胜利召开具有里程碑意义，必将对中国和世界产生深远影响。

塞尔维亚前进党主席、总统武契奇表示，中共二十大不仅对中国，也对全世界具有重要意义。

斯里兰卡人民阵线党领袖、前总统马欣达表示，在习近平总书记的坚强领导下，中国实现了第一个百年奋斗目标，在当今世界发挥着越来越重要的作用。中共二十大将成为中国特色社会主义建设中一座新的里程碑。

法国共产党全国理事会主席、参议院副议长洛朗表示，中共二十大对中国乃至整个世界都至关重要。当前人类面临诸多挑战，大会传递的发展、和平、共享的信号令人期待。

中共二十大回顾总结了过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。各国政党政要通过贺电贺函表达他们对中国的未来充满信心，坚信中共必将团结带领中国人民不断谱写新时代中国特色社会主义新篇章。

新加坡人民行动党秘书长、政府总理李显龙表示，中共二十大作出的决定将为中国下一阶段发展提供一个清晰的愿景，相信中国将继续朝着其长期目标前进。一个繁荣稳定的中国有利于地区和世界。

越南共产党中央委员会总书记阮富仲表示，坚信在以习近平同志为核心的中共中央领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国全党和全国人民必将完成中共二十大提出的各项目标，早日基本实现社会主义现代化，将中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

蒙古人民党主席、政府总理奥云额尔登表示，中共二十大擘画了中国未来发展蓝图。相信在习近平总书记领导下，中国共产党将高举中国特色社会主义伟大旗帜，胜利实现全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟目标。

古巴共产党中央委员会第一书记、国家主席迪亚斯-卡内尔表示，在习近平总书记领导下，中国共产党和中国人民必将在新时代中国特色社会主义事业中继续取得新的成就。

中国梦是中国人民追求幸福的梦，也同各国人民的美好梦想息息相通。“推进高水平对外开放”“推动共建‘一带一路’高质量发展”“坚定奉行互利共赢的开放战略”……透过中共二十大报告，世界看到了中国新发展带来的新机遇。各国政党政要在贺电贺函中纷纷表达与中国加强合作、实现共赢的愿望。

匈牙利青民盟—匈牙利公民联盟主席、政府总理欧尔班表示，过去十年，中国经济社会快速发展，匈中两国关系也取得卓越成果。匈方高度评价两国间建立的全面战略伙伴关系，期待未来进一步加强同中方的合作。

印度总理莫迪表示，期待同习近平总书记一道，共同为印中双边关系发展注入新的活力。

柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼表示，期待同习近平总书记一道，传承柬中传统友谊，推动柬中命运共同体建设，更好造福两国和两国人民。

“建设更加美好的世界”

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类社会面临前所未有的挑战。世界又一次站在历史的十字路口，何去何从取决于各国人民的抉择。

“我们将同各国人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，维护世界和平、促进世界发展，持续推动构建人类命运共同体。”面对600多名中外记者，习近平总书记向国际社会发出“携手创造世界的美好未来”的真诚邀约。

“大道不孤，天下一家”。和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，各国人民求进步、促合作的愿望更加强烈。中国倡议得到各国政党政要的积极回应。

南非非国大主席、总统拉马福萨表示，非国大十分珍视两党关系，在习近平总书记领导下，中国共产党与非国大关系日益深化，感谢中共给予我们支持和引导。相信中共将同世界进步力量一道，持续推动实现世界公平正义与和平发展。

韩国总统尹锡悦表示，期待同习近平总书记密切沟通与合作，维护半岛及东北亚地区和平稳定与繁荣。

尼加拉瓜桑地诺民族解放阵线总书记、总统奥尔特加和副总统穆里略表示，尼方愿同中方共同努力，推动人类社会不断进步，建设更加美好的世界。

所罗门群岛政府总理索加瓦雷表示，所政府将坚定支持中国建设社会主义现代化国家，共同推动构建人类命运共同体。

中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把自身命运与世界各国人民命运紧密相连，推动构建人类命运共同体，谋求为人类和平与发展崇高事业作出新的更大的贡献。各国期待，在新征程上，中国将在国际舞台发挥更大作用。

印度尼西亚民主斗争党总主席、前总统梅加瓦蒂表示，期待中国在国际舞台发挥更大作用，共同推动建立和平、公正的国际秩序。

克罗地亚前总统梅西奇表示，相信习近平总书记将继续带领中国取得更大发展，并在维护世界和平、促进共同发展方面发挥重要作用。

孟加拉国人民联盟主席、政府总理哈西娜表示，热烈欢迎习近平总书记提出的推动构建人类命运共同体理念，衷心感谢习近平总书记长期以来对发展中国家经济社会发展的大力支持。

（新华社北京11月4日电）

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