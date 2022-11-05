新华社北京11月4日电（记者朱超）“中非丰收之夜”活动4日在北京举行。外交部、农业农村部、国家国际发展合作署等代表，30多个非洲国家驻华使节和外交官，联合国粮农组织、联合国粮食计划署、国际红十字会驻华代表等出席。

中国政府非洲事务特别代表刘豫锡表示，中非合作论坛成立以来特别是近10年来，中非农业合作硕果累累，给广大非洲人民带来实实在在的好处。中国始终是世界粮食安全的维护者、全球减贫事业的贡献者。新征程上，中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，与非方高质量共建“一带一路”，落实全球发展倡议、全球安全倡议，助力非洲国家早日实现联合国2030年可持续发展议程和非盟《2063年议程》。

农业农村部国际合作司副司长彭廷军表示，粮食安全和农业发展是中非最关注的领域之一，是双方合作优先方向。中方将进一步深化农业对外开放，推动农业经贸合作高质量发展，促进农业科技合作互惠共享，与非洲各国一道推动中非农业合作向更深层次、更广领域、更高水平提升。

使节们热烈祝贺中共二十大胜利召开，表示中国丰富的发展经验形成了一个“伟大的知识宝库”，这对支持其他发展中国家特别是非洲国家实现联合国2030年可持续发展议程至关重要。各方愿继续在农业、减贫等领域拓展深化同中国的务实合作。

“中非丰收之夜”是“新时代的中非农业合作”系列活动的一部分。活动由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处、农业农村部国际合作司共同主办。

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