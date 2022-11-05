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“开放的中国充满活力”

——访冰岛驻华大使易卜雷

本报记者  韩  硕
2022年11月05日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　自首届进博会以来，进博会带动“冰岛好物”源源不断进入中国市场，野生红极参、鲱鱼油、威士忌、护肤品等产品深受中国消费者欢迎。

　　“在首届进博会上，冰岛有3家企业在各自的标准展位参展。2019年以来，我们逐渐扩大规模、形成声势，越来越多的冰岛企业将独具特色的产品和文化带到了中国。”冰岛驻华大使易卜雷在接受本报记者采访时表示，本届进博会上参展的冰岛企业既有老朋友，也有新面孔，他们将带着巧克力、冰岛特色酒、海鲜特产、护肤品、康复产品以及冷链物流管理系统等冰岛产品和技术，亮相进博会。

　　今年，冰岛还将首次亮相进博会国家展，在线上展示冰岛的投资环境、健康生活、旅游、美食等主题内容。

　　“我们一直在鼓励并协助更多冰岛产品参与进博会。这是一个宝贵的平台。”易卜雷以总部位于冰岛的奥索公司为例，这家企业专注于提供假肢和非植入性骨科器材，以帮助残障人士提高生活质量，在两度参加进博会企业展后收获颇丰，今年将继续参展。

　　中国和冰岛建交50多年来，两国各领域务实合作取得积极成果，给两国人民带来福祉。中国连续15年成为冰岛在亚洲的最大贸易伙伴。“冰岛是第一个与中国签订双边自贸协定的欧洲国家，两国在贸易、旅游、创新、技术、可持续发展、应对气候变化、绿色地热能源等领域合作密切。2021年，两国货物贸易总额超过8亿美元，冰岛对华出口额创下历史新高。从今年前8个月冰岛对华出口额来看，2022年有望再创新高。”易卜雷说。

　　在易卜雷看来，在冰中两国贸易令人瞩目的增长过程中，品牌产品的出口增长发挥了重要作用。“很多冰岛企业借助进博会平台取得了巨大成功，护肤品品牌蓓欧菲就是一个例子。借助进博会上获得的订单，蓓欧菲对华出口实现稳步增长，已成为冰岛对华出口额最大的品牌商品。”

　　冰岛驻中国大使馆一直积极利用各种机会推广冰岛产品，并积极组织和协助冰岛企业参加包括进博会、服贸会在内的各种中国展会。“开放的中国充满活力，也具有广阔潜力，许多冰岛企业视中国市场为发展的重要机遇。”易卜雷说。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月05日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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