米曾戈·平达

中国实现经济快速发展和社会长期稳定，激励包括坦桑尼亚在内的广大发展中国家努力实现自身发展梦想。期待中国不断以自身新发展为世界提供新机遇，为世界和平发展、人类文明进步贡献更多智慧和力量

中国共产党第二十次全国代表大会是在关键时刻召开的一次十分重要的大会，既总结了近年来中国发展取得的重大成就，也为中国继续发展进步描绘了蓝图。大会不仅对中国至关重要，对整个世界也具有重要意义。中国实现经济快速发展和社会长期稳定，激励包括坦桑尼亚在内的广大发展中国家努力实现自身发展梦想。

中国的成功，关键在于中国共产党的坚强领导。在中国共产党的领导下，中国打赢了人类历史上规模空前的脱贫攻坚战，人民生活水平大幅提高，社会公平正义得到有力维护，生态文明建设取得显著成效。我曾多次访问中国，中国的脱贫成就给我留下了极为深刻的印象。中国积累的许多经验，例如优先发展农业农村，加强贫困地区基础设施建设，动员社会各界参与扶贫等，对坦桑尼亚等非洲国家具有很重要的借鉴意义。

我仔细阅读了《习近平谈治国理政》。这部著作充分展现了习近平总书记丰富的治国理政经验和广阔的国际视野。习近平总书记强调，中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。当前，坦桑尼亚革命党也在努力践行“发展为民”理念。中国共产党长期执政的成功经验，为坦桑尼亚革命党把坦桑尼亚建设成为工业化国家提供了重要参考。

中国提出的构建人类命运共同体理念是一项造福各国人民的重要理念。中国致力于建设一个和平、平等、开放的世界，是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。人类命运共同体理念蕴含中国智慧，彰显中国的大国担当。面对各类全球性挑战，非洲和中国不断加强互利合作，造福双方人民，这是推动构建人类命运共同体、构建更加紧密的非中命运共同体的生动体现。

共建“一带一路”对坦桑尼亚等非洲国家发展具有十分积极的意义。非洲大陆幅员辽阔，但缺乏完善的基础设施，互联互通水平不高，这不利于非洲国家发展经济、融入国际贸易体系。“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》和非洲各国发展战略高度契合，共建“一带一路”在助力非洲提升互联互通水平和工业化水平、改善营商环境、创造就业机会、减少贫困等方面发挥了重要作用。

非洲国家已成为共建“一带一路”的重要参与者和受益者。亚吉铁路为内陆国家埃塞俄比亚提供了出海通道；蒙内铁路便捷高效，促进了肯尼亚经济社会发展。中国企业在坦桑尼亚承建的国家骨干光纤网项目不仅创造了就业机会，还为本地员工提供技术培训。这些重要基础设施有利于释放非洲大陆的发展潜能，为偏远地区带来发展机遇，使更多的非洲产品以更快速度、更有竞争力的价格进入国际市场。

全球发展倡议是中国为世界提供的又一重要国际公共产品。该倡议回应了世界各国特别是发展中国家加快经济复苏的迫切需求，充分体现了中国以人民为中心的发展思想和致力于不让任何国家掉队的责任担当。

相信中国共产党将带领中国人民在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前进，继续推动构建人类命运共同体。期待中国不断以自身新发展为世界提供新机遇，为世界和平发展、人类文明进步贡献更多智慧和力量。

（作者为坦桑尼亚革命党中央委员会委员）

《 人民日报 》（ 2022年11月05日 03 版）

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