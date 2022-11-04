新华社北京11月4日电 国家主席习近平11月4日上午在人民大会堂会见来华正式访问的德国总理朔尔茨。

习近平指出，你是中共二十大召开后首位来访的欧洲领导人，这也是你就任以来首次访华。相信访问将增进双方了解和互信，深化各领域务实合作，为下阶段中德关系发展做好谋划。

习近平强调，中德关系发展到今天的高水平，离不开中德几代领导人的高瞻远瞩和政治魄力。今年恰逢中德建交50周年。50载历程表明，只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳。当前，国际形势复杂多变，中德作为有影响力的大国，在变局、乱局中更应该携手合作，为世界和平与发展作出更多贡献。中方愿同德方共同努力，构建面向未来的全方位战略伙伴关系，推动中德、中欧关系取得新的发展。

习近平介绍了中共二十大主要情况，重点阐述了中国式现代化的实质意义。习近平指出，现代化是各国人民的共同期待和目标，但每个国家都应结合自身实际作出路径选择。中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色，这是中国独特的客观条件决定的，是中国社会制度和治国理政的理念决定的，也是中国在实现现代化长期实践中得到的规律性认识决定的。中国始终以自身发展维护和促进世界和平，中国发展同世界发展相互交融、相互成就。中国将坚定不移推进高水平对外开放，坚持经济全球化正确方向，继续推动建设开放型世界经济，扩大同各国利益的汇合点。

习近平强调，政治互信破坏很容易，重建却很难，需要双方共同呵护。我很欣赏德国前总理施密特的一个观点，“政治家应当以宁静接受那些不能改变的，以勇气改变那些能改变的，用智慧分清其中的区别”。中德应该相互尊重，照顾彼此核心利益，坚持对话协商，共同抵制阵营对抗、泛意识形态化等因素干扰。双方要始终从战略高度把握两国关系大方向，以建设性态度追求最大公约数，以开放心态促进务实合作，既不自我设限，也不好高骛远，为两国关系长期稳定发展创造条件。中国对德政策保持高度稳定性连贯性，希望德方也奉行积极对华政策，实现两国互利共赢。

习近平指出，过去50年，中德务实合作持续深化，双边贸易规模增长近千倍，服务了两国经济社会发展。双方要继续做大共同利益的“蛋糕”，在拓展传统领域合作潜力的同时，激活新能源、人工智能、数字化等新领域合作活力。中方愿同德方、欧方继续深化航空合作，并就新冠肺炎防治开展交流合作，围绕绿色发展、生态环保等课题加强交流互鉴，推动人文交流。希望德方同中方一道抵制保护主义，让两国合作成果更好惠及两国民众。

习近平指出，中欧关系关乎全球格局稳定和亚欧大陆繁荣，值得双方努力维护好、发展好。中方始终视欧洲为全面战略伙伴，支持欧盟战略自主，希望欧洲稳定繁荣，坚持中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。形势越是复杂困难，中欧就越要坚持相互尊重、互利共赢、对话合作。中方愿同德方、欧方加强在国际事务中的协调合作，围绕应对气候变化、保护生物多样性、促进粮食安全等全球性问题共同寻找解决方案。

朔尔茨表示，今年恰逢德中建交50周年，我很高兴应邀访华，同你就德中关系和共同关心的重要问题进行深入沟通。感谢你介绍了中国的发展前景。当前国际形势复杂严峻，欧洲大陆也面临前所未有的新挑战，中方在应对气候变化、保护生物多样性、抗击新冠肺炎疫情、应对粮食危机等很多全球性问题上发挥着重要作用，德方希望同中方保持沟通协调，更好维护地区和世界的和平与安全。中国是德国和欧洲的重要经贸伙伴，德方坚定支持贸易自由化，支持经济全球化，反对“脱钩”，愿同中方继续深化经贸合作，支持两国企业相互赴对方开展投资合作。德方也愿同中方就双方立场不一致的问题交换意见，增进了解和互信，努力稳定、巩固和发展德中关系。世界需要一个多极化的格局，新兴国家的作用和影响值得重视，德方反对搞阵营对抗，政治家有必要为此负起责任。德方愿为推动欧中关系发展发挥应有作用。

两国领导人还就乌克兰危机交换了意见。习近平指出，中方支持德方、欧方为劝和促谈发挥重要作用，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。当前形势下，国际社会应该共同支持一切致力于和平解决乌克兰危机的努力，呼吁有关各方保持理性和克制，尽快开展直接接触，为重启谈判创造条件；共同反对使用或威胁使用核武器，倡导核武器用不得、核战争打不得，防止亚欧大陆出现核危机；共同努力确保全球产业链供应链稳定，防止国际能源、粮食、金融等合作受到干扰，损害全球经济复苏特别是发展中国家经济财政稳定；共同为危机地区的平民过冬纾困，改善人道主义状况，防止出现更大规模人道主义危机。

会见结束后，习近平在人民大会堂金色大厅为朔尔茨举行了宴会。

王毅、何立峰等参加上述活动。

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