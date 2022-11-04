新华社联合国11月3日电 联合国大会裁军与国际安全委员会（联大一委）3日表决通过中国提交的“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议草案。这是中国连续第二年向联大一委提交并推动通过“和平利用”决议。

决议的核心要义是，广大发展中国家在和平利用领域仍面临不合理限制，呼吁在联大平台继续推进开放包容对话进程，促进防扩散出口管制与和平利用携手并进，兼顾国际安全与可持续发展。

在对草案表决前，中国出席联大一委代表团团长、裁军大使李松发言指出，多年来，发展中国家不受歧视地和平利用科技并开展国际合作的权利尚未得到充分重视，正常获取材料、设备和技术仍然面临一些不合理限制。中国推动通过“和平利用”决议，开启了在联合国框架内就和平利用和出口管制等问题开展开放包容对话的新进程。中国倡议体现了广大发展中国家的共同利益，中方推动有关决议的进程光明磊落、开放透明，体现了真正的多边主义。支持“和平利用”决议不是选边站队，而是支持真正的多边主义，站在广大发展中国家共同利益和促进和平利用国际合作一边。

巴基斯坦、古巴、埃及等发展中国家代表纷纷发言，高度赞赏中方再次向联大提交“和平利用”决议草案，继续为发展中国家仗义执言、争取权益。他们表示，和平利用受限问题长期困扰一些发展中国家，中国倡导开启的多边对话进程，对促进国际社会持续关注并探讨解决有关问题具有重大、深远意义。

李松在决议草案通过后接受媒体专访时指出，“和平利用”决议草案今年在联大一委再次通过并获得更广泛支持，是中方积极践行全球发展倡议与全球安全倡议的重要实践。决议倡导兼顾发展与安全，平衡推进防扩散与和平利用，充分诠释了全球发展倡议与全球安全倡议的内在逻辑，得到广大发展中国家积极拥护。

李松强调，中国将继续坚定致力于做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，团结广大发展中国家，倡导科技进步成果普惠共享，为维护国际和平安全、实现可持续发展作出更大贡献。

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