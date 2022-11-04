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中泰投资论坛聚焦两国经济合作

2022年11月04日14:44 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷11月4日电（记者宋宇 王亚光）以“连接打造共赢、绿色驱动增长”为主题的中泰投资论坛3日在曼谷举行，旨在推进两国投资往来，促进经济合作。

　　泰国总理巴育对中国企业来泰投资表示欢迎。他在致辞中说，泰国的生物经济、循环经济和绿色经济发展理念与中国的全球发展倡议相契合，期待两国加强发展战略对接、深化互联互通。

　　中国驻泰国大使韩志强说，今年是中泰建立全面战略合作伙伴关系十周年，中泰关系站在新的历史起点上。本次论坛既是为亚太经合组织领导人非正式会议热身暖场，更为中泰密切合作、融合发展、构建中泰命运共同体注入强劲动力。

　　相关机构和企业的嘉宾围绕高科技、创新园区、农业和新能源四个领域展开讨论和交流，为两国企业开展合作、扩大投资建言献策。

　　本次论坛还发布了由双方高校合作的《中泰贸易投资联合研究成果摘要》，对进一步提升中泰投资合作水平及当前面临的主要问题提出建议。

　　论坛由中国驻泰国大使馆与泰国贸易院共同主办，两国政要、经贸主管部门负责人、企业代表等800余人以线上线下相结合的方式参会。

(责编：燕勐、崔越)

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