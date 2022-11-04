世界进入新一轮动荡变革期，国际环境愈发严峻复杂，“在不确定性中寻找确定性”成为举世瞩目的话题。作为最大的发展中国家、全球第二大经济体，中国的繁荣发展不仅关乎14亿多人民，也关乎世界。在国际社会期待的目光中，党的新一届中央领导集体擘画未来经济发展蓝图，部署全面建成社会主义现代化强国总的战略安排，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，为稳定全球经济及经贸关系提供强大动能。

中国繁荣发展的稳定性给了世界稳定预期。作为一个有着全世界近五分之一人口、占世界经济总量超过18%的大国，中国保持发展方向和大政方针的稳定、延续，其本身对世界经济意义就非同小可。纵观当今世界，美国民主党与共和党矛盾愈演愈烈撕裂社会、英国政局动荡……种种乱象带来的不稳定性和不确定性持续增加，给国家经济发展带来困顿干扰。

党的二十大胜利召开向外界传递明确清晰的信号：十年伟大变革和巨大成就为中华民族伟大复兴奠定了坚实基础，中国经济光明前景是确定的。清晰明确的发展目标、风雨无阻的前行路径、无惧骇浪的行动勇气，不仅点燃中国亿万人民的奋斗激情，而且给期待世界经济向好的人们吃下“定心丸”。

中国经济稳住了，世界经济才有望企稳。党的二十大报告指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“发展是党执政兴国的第一要务”，凸显了我们对经济发展“含金量”的追求。10年来，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，作为全球第二大经济体的地位得到巩固提升。

近年来因种种原因，全球经济复苏乏力，衰退风险加大。面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国经济运行稳字当头、稳中向好，为完成全年经济社会发展预期目标任务打下坚实基础。经济增速、就业、物价水平、国际收支等数据是国际通行的观察经济的关键指标。今年前三季度，我国经济增长3.0%，城镇调查失业率均值为5.6%，居民消费价格指数同比上涨2%，外汇储备稳定在3万亿美元以上。

事实充分证明，相较世界其他主要经济体，中国经济总体平稳、长期向好的态势十分明显，中国经济增长质量越来越高，中国作为世界经济稳定之锚的地位愈发突出。“中国及其市场已成为金融动荡的避难所和全球经济的巨大希望。”西班牙《经济学家报》网站发文称。

蓝图已经绘制，使命催人奋进。可以想象，如果14亿多人口的中国，到2035年基本实现社会主义现代化，意味着比现在所有发达国家人口总和还要多的人民将进入现代化行列，这将是中国共产党和中国人民创造的又一个彪炳史册的人间奇迹，必将深刻地改变全球经济及经贸关系。

登高望远天地阔，纵横捭阖自从容。面对严峻复杂的国际形势，最重要的是以中国自身发展的确定性应对世界局势的不确定性，最能把握的就是集中精力做好自己的事。我们要踔厉奋发、勇毅前行，努力创造更加灿烂的明天。 （郭 言 来源：经济日报）

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