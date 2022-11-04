“中国和巴基斯坦是好朋友、好伙伴、好兄弟。” 2日，中国国家主席习近平在会见来华进行正式访问的巴基斯坦总理夏巴兹时，称赞中巴之间的“铁杆”情谊，表示中方愿同巴方提升全方位战略合作水平，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为中巴全天候战略合作伙伴关系注入新动力。夏巴兹表示，深化巴中全天候战略合作伙伴关系是巴外交政策基石和社会各界共识。

夏巴兹总理是中国共产党二十大之后首批受邀访华的外国领导人之一。此次会见充分体现了中巴之间的传统友好、战略互信以及广泛共识，为新时代中巴关系发展规划了清晰的蓝图。

中巴关系究竟有多铁？在中国，巴基斯坦被称为“巴铁”；在巴基斯坦，人们称赞中巴友谊“比山高、比海深、比蜜甜”。从2020年初新冠疫情暴发巴方将全国医院库存的口罩捐赠给中国，到今年6月巴基斯坦发生洪灾后中方第一时间提供全政府、全社会、全方位的援助，一个中国小学生甚至捐出了储钱罐里全部零花钱……大量事例证明，中国与巴基斯坦的友谊是肝胆相照的信义之交，休戚与共的患难之交，堪称国与国友好相处的典范。

在本次会见中，习主席表示中方将追加提供紧急援助，帮助巴基斯坦灾后重建。夏巴兹动情地表示，“没有任何国家像中国这样真心诚意帮助巴基斯坦等发展中国家。”事实上，这种真心诚意不仅是守望相助，还体现在“不断以中国新发展为包括巴基斯坦在内的世界各国提供新机遇”上。

中国共产党二十大强调，推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展。目前，中巴经济走廊总投资超过250亿美元，为巴方直接创造了15万个就业岗位。据巴基斯坦南亚与国际研究中心主任马哈茂德预计，基础设施投资带来的显著GDP增长，将有助于在2030年前让110万巴基斯坦人脱离极端贫困。

会见期间，习主席对中巴下一阶段高质量共建“一带一路”提出了具体要求，包括“双方要用好中巴经济走廊联合合作委员会机制”、“要加快推进瓜达尔港配套基础设施建设”、“为早日实施一号铁路干线升级改造项目和卡拉奇环城铁路项目创造条件”……当习主席对一个个合作项目如数家珍时，人们深切感受到中方对中巴合作的高度重视、愿与巴方共同发展的真心实意。

从中巴双方2日晚发布的联合声明看，双方在高质量共建“一带一路”、贸易投资、人文交流等多个领域达成共识，重申在涉及彼此核心利益的问题上相互支持。同时，双方签署和达成了多份协议/谅解备忘录，涵盖电子商务、数字经济、农产品输华、金融合作、文物保护、基础设施等数十个领域。这将使中巴务实合作领域更宽广、层次更丰富、内涵更充实，为提升双方全方位战略合作水平注入了新动力。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。面对高度不确定的世界，中巴始终在重大国际地区问题上密切配合，维护真正的多边主义，维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益。夏巴兹总理在会见中表示全力支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议。中方也将巴基斯坦确定为全球发展倡议的优先合作伙伴。这将为南亚的繁荣与稳定、世界的和平发展注入确定性和正能量，也将为中巴两国发展提供有力保障。

夏巴兹总理访华前在中国媒体上撰文指出，“巴中友谊——信任与爱始终不渝。”他此次访问取得的丰硕成果，充分证明了这点。巩固传统友谊、提升合作水平、创造新的动力，中巴一定会迎来更加美好的未来。新时代更加紧密的中巴命运共同体，也必将为世界和平稳定和共同繁荣作出更多贡献。

（国际锐评评论员）

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