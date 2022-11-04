当地时间11月2日，第77届联合国大会审议古巴提交的终止美国对古巴经济、商业和金融封锁的决议草案，这也是古巴第30次向联合国大会提交该决议草案。在当天的一般性辩论上，多国在发言中均表示支持该决议草案通过，并强烈谴责了美国对古巴长期实施单方面封锁严重违背了国际法和《联合国宪章》所载明的宗旨和原则。

在当天的一般性辩论中，新加坡、多米尼加、阿根廷、巴基斯坦等多国代表均在发言中，对古巴提交的决议草案的通过表示支持，并强烈谴责了美国多年来对古巴实施的单边制裁。他们普遍认为，这些制裁给古巴造成了严重的人道主义和经济代价，并对古巴人民的福祉造成了不可弥补的损害。

其中，阿根廷常驻联合国代表在发言中表示，美国的做法严重违反了国际法不干涉他国内部事务和国际贸易及航行自由，称这种封锁是不道德、不公正和非法的，她敦促美国立即终止对古巴的封锁。

阿根廷常驻联合国代表 玛丽亚·德尔·卡门·斯奎夫：对古巴实施的经济、商业和金融封锁违背了《联合国宪章》和国际法，拉加共同体重申，坚决反对实施违反国际法的法律和措施以及对古巴国际金融交易的日益迫害，这与国际社会的政治意愿相悖。

委内瑞拉常驻联合国副代表在发言中表示，美国对古巴的经济、金融封锁和贸易禁运是非法的，它不但违反了国际法，更是一种犯罪和不人道的做法。它系统和蓄意侵犯了古巴人民的人权，造成了不可估量的影响。

委内瑞拉常驻联合国副代表 华金·佩雷斯：美国通过非法禁运对古巴实施过时的窒息政策，这是现代历史上对任何国家实施的最不公正、最严厉和最持久的单边强制措施制度，给这个国家的人民造成了不可估量的影响。

此外，还有多个国家在当天的发言中表示了对美国的谴责。

1992年以来，联大每年都就该问题进行投票，相关决议一直获得国际社会压倒性的支持。不过，虽然联合国大会的投票在国际外交方面具有政治影响力，但美国政府一直未终止长期以来对古巴的单方面制裁。

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