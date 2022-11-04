受美联储连续大幅加息等多重因素影响，今年以来，土耳其货币延续大幅贬值态势，高通胀问题更为严峻，对国民经济和民众生活造成了严重冲击。现在对于普通老百姓来说，去餐厅吃一份平价烤肉，已经变成了一种奢侈消费。

总台记者 陈慧慧：土耳其目前已经是世界上通货膨胀最严重的国家之一。根据土耳其统计局公布的数据显示，仅仅食品的价格年涨幅已经超过了93%。现在即便是非常普通的传统美食土耳其烤肉卷，也让很多当地人望而却步。

物价飞涨 老百姓抱怨平价烤肉成奢侈品

滋滋作响的烤肉，用薄饼一卷，香气四溢。但这道平价美食的价格和去年同期相比已经涨了近一倍。

伊斯坦布尔市民 蒙祖尔·恰勒什坎：现在我们都不敢去餐厅消费，通货膨胀已经影响到了生活的方方面面。降低了我们的生活质量。

烤肉店老板也在抱怨，因为肉类等食品价格一路飙升，再加上电费、水费等运营成本的增加，涨价实在是无奈之举。

烤肉店老板 詹·卡杨：我们采购的所有东西的价格都上涨了约300%，但实际上我们并没有把上涨的这300%的成本全部反映到销售价格中去，因为人们的消费力在下降。如果我们涨价太多，生意只会更差，现在我们的营业额就已经下降了约50%。

美联储加息推高美元汇率 恶化土通胀困境

受新冠肺炎疫情、全球能源价格上涨等多重因素影响，从去年开始，土耳其老百姓就在饱受高物价之苦。而今年以来，为了解决自身通胀问题，美联储频频激进加息，又进一步恶化了土耳其的高通胀问题。因为全球约70%的贸易以美元计价，美联储加息后美元不断升值，导致土耳其进口的燃料、粮食以及原材料等价格节节攀升。而更糟糕的是，每一次美联储加息，还让土耳其失去了大量投资与发展机会。

土耳其伊斯坦布尔皮里·雷伊斯大学国际贸易学教授 卡亚·阿尔德奇：由于美联储实施的货币政策，世界各地都有衰退的风险，因为紧缩的货币政策和高利率会降低投资支出，一些国家获取外部投资的需求将得不到满足。在这个问题上，与其他发展中国家、新兴国家相比，土耳其的处境更为不利。

专家：美国错误货币政策给多国带来混乱

经济学家担忧，土耳其严重依赖外资，外债偿付负担沉重。美联储持续加息进一步增加了其债务负担，引发资本外流，加剧里拉贬值压力。现在土耳其经济已经陷入了里拉贬值和高通胀的恶性循环。阿尔德奇称，美国错误的货币政策无法给市场注入信心，给多国经济带来混乱，正日益引起世界警觉。

土耳其伊斯坦布尔皮里·雷伊斯大学国际贸易学教授 卡亚·阿尔德奇：当今世界存在美元霸权和美国霸权，各国必须提高反对美国霸权的声音，如果大家保持沉默将会面临更难的境地，付出的代价也会更高。（总台记者 陈慧慧）

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