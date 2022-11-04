新华社内罗毕11月3日电 专访：非洲国家希望借鉴中共执政理念——访肯尼亚非洲政策研究所所长卡格万加

新华社记者李卓群 白林

2022年6月30日，肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡格万加在内罗毕接受新华社记者专访。新华社记者 董江辉 摄

肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡格万加日前在内罗毕接受新华社记者专访时表示，在中国共产党领导下，中国不断发展繁荣，为世界注入和平、稳定和增长的动力，中国的发展对全球至关重要。非洲国家希望更多了解中国共产党的执政理念和执政方针，进行研究并从中得到借鉴。

卡格万加非常关注中国共产党第二十次全国代表大会。他曾多次到访中国，亲眼见证了中国近年来的变化。

卡格万加对中国生态环境的改善感触颇深。“中国政府在应对气候变化、推动全面绿色低碳转型方面的努力富有成效。我真正理解了生态文明建设的内涵，即在发展和环境可持续性之间寻找平衡，使人与自然和谐共生。”

中国在减贫领域的成就也令卡格万加赞叹，“如今，非洲大部分国家还没有摆脱贫困，中国的减贫成就对于我们是一种鼓舞”。

“中非之间的合作是务实的。在非洲，中国是在‘修桥’，而不是‘砌墙’，”卡格万加说，“蒙内铁路的开通，令肯尼亚更加开放，沿线地区工业发展、商业兴旺、就业增加。随着肯尼亚奈瓦沙内陆集装箱港投入使用，奈瓦沙所在地区的产业新机遇随之涌现。”

他说，在中国帮助下，非洲大陆基础设施互联互通水平进一步提升，如今非洲国家间开展贸易合作更为便利，这促进了资源和生产要素在非洲大陆更合理地流动和配置。

“长久以来，非洲在西方的叙事体系中被描绘为‘绝望的大陆’。但现在，我们已从中非合作中建立自信、重拾希望，”卡格万加说，“中国为我们提供新的市场、资金，为我们提供培训机会，为非洲大陆提供我们负担得起的技术支持。”

在卡格万加看来，中国提出的人类命运共同体理念突破了意识形态框架的束缚，鼓励摒弃孤立主义以及狭隘争斗，促进团结一致，将各种资源投入到减贫、发展、应对气候变化等这些关乎全人类发展的重大问题上。

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