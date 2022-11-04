新华社联合国11月3日电（记者尚绪谦）联合国大会3日以压倒性多数通过决议，再次敦促美国终止对古巴的经济、商业和金融封锁。这是联大连续30次通过类似决议。

联大当天就古巴提交的相关决议草案进行表决。联合国193个会员国中189个参与投票，其中185个会员国赞成，美国和以色列反对，乌克兰和巴西弃权。

决议再次促请所有国家不要颁布或实施具有治外法权效力、影响他国主权及其管辖范围内实体和个人正当利益、影响贸易和航运自由的法律和法规，如美国的“赫尔姆斯-伯顿法”。决议敦促已制定并仍在实施此种法律和措施的国家依照其法律制度采取必要步骤，尽早将其撤销或废止。

2日至3日，联大审议“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”议题。绝大多数发言的国家支持古巴，要求美国结束对古巴的封锁。中国常驻联合国副代表戴兵表态支持这一立场。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。1996年3月，美国制定“赫尔姆斯-伯顿法”，规定对所有同古巴发生经济贸易往来的外国公司实施严厉制裁。2015年7月，美古两国正式恢复外交关系，但美国未全面解除对古封锁。特朗普就任美国总统后，美国政府收紧对古政策。

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