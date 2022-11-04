应中华人民共和国主席习近平邀请，坦桑尼亚联合共和国总统萨米娅·苏卢胡·哈桑于2022年11月2日起对中华人民共和国进行国事访问。

11月3日，习近平主席同哈桑总统举行会谈，两国元首就中坦、中非关系和共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成一系列重要共识。国务院总理李克强、全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书分别会见哈桑总统。

两国元首高度评价中华人民共和国和坦桑尼亚联合共和国（以下称双方）传统友谊，对建交58年来中坦关系和友好合作取得的丰硕成果表示满意。为进一步推动两国关系发展，促进各领域合作，两国元首宣布将双方关系提升为全面战略合作伙伴关系。

一、双方同意进一步发挥元首外交的政治引领作用，保持高层交往与对话势头，不断深化传统友好和政治互信，加强战略协调，开展治国理政经验交流，密切两国中央和地方政府、立法机构及政党间各级别的交流与合作。

二、坦方祝贺中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，赞赏在中国共产党领导下中国各项事业和建设取得的历史性成就、发生的历史性变革，支持中国全面建成社会主义现代化强国。中方赞赏坦桑尼亚政府在哈桑总统带领下，推进国家各项事业建设取得重要成果，预祝坦桑尼亚革命党第十二次全国代表大会取得圆满成功。

三、双方承诺在涉及彼此国家主权、领土完整等核心利益和重大关切问题上继续相互支持。坦方重申坚定奉行一个中国原则，认为台湾是中国不可分割的一部分，反对任何损害中国主权和领土完整的言行。中方坚定支持坦桑尼亚自主探索符合本国国情的发展道路。

四、双方同意不断提高双边贸易水平，重申将充分利用中坦经贸混委会等机制，进一步扩大双边贸易规模。中方同意给予坦桑尼亚98%税目输华产品免关税待遇，将积极研究给予坦桑尼亚更多特色产品市场准入。

五、双方将落实《中华人民共和国政府与坦桑尼亚联合共和国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》，深化高质量共建“一带一路”合作。双方愿积极推动坦赞铁路升级改造。双方一致同意扩大投资合作。中方将鼓励更多中国企业赴坦桑尼亚投资，参与铁路、公路、港口、航空、电力、信息通信等基础设施建设。坦方将进一步改善营商环境，为中国企业在坦经营提供便利。中方将为坦方人员在华经商提供便利。

六、双方同意推进产业对接和产能合作，着力拓展在能矿开发、加工制造、绿色发展、数字经济等领域的互利合作；中方支持坦桑尼亚加快实现工业化和现代化。

七、双方高度评价两国在文化、旅游、教育、公共卫生、疫情防控、体育、青年、智库、媒体等领域合作成果，同意进一步扩大人文交流。双方将为对方在本国境内举办旅游推介活动提供便利，同意适时举办中坦旅游文化年。双方将推动两国学者、媒体加强交流。中方将向坦方提供更多留学生奖学金名额，并继续向坦桑尼亚大陆和桑给巴尔派遣医疗队。

八、双方同意进一步加强在和平与安全领域的合作，在打击跨国犯罪和人员培训、装备技术等能力建设领域开展合作。双方同意加强保护本国境内对方公民及机构的安全及合法权益。

九、双方承诺在国际事务和多边机构中加强协调配合，共同坚持真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系及以国际法为基础的国际秩序，推动构建人类命运共同体。坦方支持中方提出的全球发展倡议，愿积极参与相关活动。中方赞赏坦方致力于全球和地区和平与发展的努力。

十、双方高度评价中非合作论坛对推进中非全面战略合作伙伴关系的重要作用，同意就中非合作论坛事务加强磋商和协调，共同落实好《达喀尔行动计划（2022—2024）》框架内各领域务实合作。

十一、双方一致认为，哈桑总统访华取得圆满成功，对促进中坦关系发展以及推动构建新时代中非命运共同体具有重大意义。哈桑总统对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待表示衷心感谢。最后，双方强调保持高层交往的重要性，哈桑总统邀请习近平主席于2024年中坦建交60周年之际访坦。

（新华社北京11月3日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 03 版）

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