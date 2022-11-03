新华社北京11月3日电（记者温馨）外交部发言人赵立坚3日说，中国永远是发展中国家的真诚朋友和可靠伙伴，始终与发展中国家同呼吸、共命运、齐发展。

当日例行记者会上，有记者问：近日，英国民调机构YouGov的一项调查结果显示，非洲国家民众近年对华好感度显著提升，尼日利亚、肯尼亚、南非、埃及受访者认为中国对国际事务产生积极影响的比例分别为83%、82%、61%、57%，较去年分别增长15、24、13、10个百分点。你对此有何评论？

赵立坚说，这一民调结果从一个侧面再次证明，中非合作为非洲人民带来了实实在在的福祉，得到了非洲人民真诚欢迎和充分认可。中非合作是中国与广大发展中国家合作的缩影。长期以来，中国以实际行动证明，我们永远是发展中国家的真诚朋友和可靠伙伴，我们始终与发展中国家同呼吸、共命运、齐发展。

“你提到的这几个国家也都是‘一带一路’倡议的参与者。”赵立坚说，近年来，中方同有关国家稳步推进“一带一路”合作，蒙内铁路对肯尼亚经济增长拉动超过0.5%，斋月十日城电气化轻轨项目为埃及居民提供高效便捷的通勤服务，对发展埃及东部地区经济和推动埃及工业化进程产生重要作用；得益于“一带一路”倡议，柬埔寨有了高速公路，哈萨克斯坦有了“出海口”，马尔代夫有了跨海大桥，老挝由“陆锁国”变为“陆联国”……共建“一带一路”让越来越多发展中国家民众拥有了色彩斑斓的梦想，拥有了充满机遇的未来。

赵立坚说，党的二十大报告写入了“维护发展中国家共同利益”。习近平主席提出真实亲诚理念和正确义利观，提出全球发展倡议破解发展难题，为深化中国同发展中国家团结合作发挥极其重要的引领作用。站在新的历史起点上，我们将继续坚定与发展中国家站在一起，把自身发展和发展中国家共同发展紧密联系，携手实现共同繁荣。

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