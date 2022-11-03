新华社柏林11月3日电 综述：德国经济界人士期待德中继续深化经贸合作

新华社记者李超 张毅荣 朱晟

中德建交50周年之际，德国联邦总理朔尔茨将于4日对中国进行正式访问。此访将是新冠疫情发生以来欧洲国家领导人首次访华，也是朔尔茨就任总理以来首访中国。德国经济界人士纷纷期待两国领导人能在双边关系、经贸合作等领域进行深入交流，为双边合作注入新的动力。

德国柏林全球贸易论坛主席艾比哈特·特兰勃说，德国总理此次访华意义重大，表明了对中德关系的高度重视。尽管面临种种全球性挑战，德中两国关系依然能够在相互尊重的基础上保持良好发展。在防止世界走向对抗与分裂方面，两国都肩负着重大责任，相信两国领导人在此次会晤期间将会一道向世界发出积极信号。

德国是新中国成立以来最早在华开办合资企业、最早对华开展科技合作的西方发达国家之一。如今，两国之间一日的贸易额就是建交之初全年的2.4倍，德国是中国在欧洲最重要的贸易伙伴，中国也已连续六年成为德国最大的贸易伙伴。

德国巴斯夫集团在广东投资的一体化基地项目首套装置于今年正式投产，这是德国企业在华投资规模最大的单体项目。在全球化遭遇逆风的背景下，这一投资合作体现出中德双方仍有强烈的合作意愿和需求。巴斯夫公司执行董事会主席马丁·布鲁德米勒说，巴斯夫依托中国来实现其持续性增长，扩大对中国市场的参与是有利的选择。

德国宝马集团近年来持续加大对华投资，看好中国市场前景。在接受新华社记者专访时，宝马集团首席财务官、负责中国事务的董事尼古拉斯·彼得表示，宝马正在扩大其电动产品的组合，目前向中国客户提供五款纯电动车型，到明年这一数字将达到约13款。“中国已经成为电动汽车的全球领导者”，在宝马面向电动化、数字化和可持续发展的转型过程中，中国是最佳伙伴。

正如中国驻德国大使吴恳今年早些时候在接受新华社记者专访时所说，中德建交以来，双方携手走过了一条共同发展、相互成就的不平凡道路。“在高水平基础上发展中德关系，就好比建造一座摩天大厦”，只要双方牢牢把握对话合作的主基调，增进对彼此的正确认知，妥善管控分歧，在相互尊重、平等互利的基础上扩大共同利益，中德合作的摩天大厦定能岿然屹立。

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