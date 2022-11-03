新华社联合国11月2日电 中国常驻联合国副代表耿爽2日在安理会审议波黑问题时发言说，中方尊重波黑人民对国家前途命运的选择，支持波黑人民凭借自己的能力和智慧解决问题。

耿爽说，波黑今年10月举行大选，进程平稳顺利，选后政局保持稳定，有关争议在法律框架内得到妥善解决，体现了波黑人民维护政治稳定、实现和睦相处的能力、意愿和决心，中方对此表示赞赏和欢迎。选举后，波黑政局进入新阶段。中方希望波黑各方保持目前积极势头，加强协商，相向而行，共同推动国家政治议程。

他表示，中方尊重波黑主权、独立、国家统一和领土完整，尊重波黑人民对国家前途命运的选择，支持波黑人民凭借自己的能力和智慧解决问题。中方愿同国际社会一道，为波黑和西巴尔干地区实现持久和平、稳定与发展作出积极贡献。

耿爽说，一段时间以来，“波恩权力”的动用，在波黑国内引发较大争议，中方对此表示关切。波黑高级代表制度及其“波恩权力”是特殊时期的特殊安排，波黑毕竟是一个主权国家，需要找到自主进行有效治理的可行路径。希望国际社会在波黑问题上采取公正、平衡、审慎态度，充分尊重波黑各方的意见和关切，避免强加外部方案。中方一向反对未经安理会授权和违反国际法的单边制裁，敦促有关国家避免使用单边制裁及其他方式干涉波黑内政。

安理会当天一致通过决议，将欧盟驻波黑多国稳定部队授权延长12个月。耿爽说，中方希望欧盟部队继续在维护波黑局势安全稳定方面发挥积极作用。

波黑1992年至1995年发生严重内战。国际社会驻波黑高级代表是根据1995年签署的《代顿协议》设置的，主要职责是监督波黑执行这项和平协议。“波恩权力”指在1997年德国波恩举行的波黑和平协议执行理事会会议后，波黑高级代表有权解除阻挠实施这一协议的政府官员职务，并强行实施新法律。

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